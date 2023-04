Frozen Soul: veröffentlichen das Video zum Titeltrack „Glacial Domnation“ inkl. Cameo-Auftritt von Matthew K Heafy

„Glacial Domination wurde von der Band und Matt Heafy von Trivium mitgeschrieben“, berichten Frozen Soul. „Wir hatten eine Menge Spaß dabei, neue Dinge wie eingängigere Refrains, mehr Leads und Soli auszuprobieren. Es ist eine Riff-Lawine, die sich an den traditionellen Frozen Soul anlehnen, aber auch neue Akzente setzen. Letztendlich wollten wir einen eingängigen und coolen Death-Metal-Song schreiben! Dazu gibt es ein weiteres Video von Brendan McGowen, in dem Matt in einem Kampf zwischen einem gestrandeten, zeitreisenden Weltraummann und einem buchstäblichen Höhlenmenschen zu sehen ist – was kann man daran nicht lieben?!“

Das Album Glacial Domination erscheint am 19. Mai via Century Media. Hier kann man es vorbestellen.

