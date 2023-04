RedHook: veröffentlichen aktuelle Single „Imposter“ (feat. Yours Truly)

Nach den Auftritten bei Rock Am Ring / Rock Im Park 2022, verkünden RedHook zwei exklusive Shows mit Stand Atlantic in Deutschland:

20.06.23: Bochum

21.06.23: Trier

Nächste Woche Freitag erscheint zudem das Debütalbum Postcard From A Living Hell, u.a. mit der aktuellen Single Imposter:

Zwei der prominentesten Frauen der australischen Rock-Szene, Emmy Mack von RedHook und Mikaila Delgado von Yours Truly, schließen sich auf Imposter zusammen – der Main-Single von RedHooks bevorstehendem Debütalbum Postcard From A Living Hell.

Produziert von Stevie Knight (Stand Atlantic, Yours Truly) und gemischt von James Paul Wisner (Underoath, Paramore), ist Imposter eine kraftvolle Break-up-Hymne, die von Synthesizern, schweren Gitarren und markanten Texten angetrieben wird.

Zu dem Song gibt es auch ein skurriles, von Science Fiction inspiriertes Musikvideo, bei dem Colin Jeffs von Ten Of Swords Media (Make Them Suffer, Alpha Wolf) Regie führte. Das Video orientiert sich an kultigen Sci-Fi-Filmen wie Species und Jennifer’s Body, in denen sich beide Frauen langsam in gestörte Echsenmonster mit einer Vorliebe für Menschenfleisch verwandeln.

Emmy erklärt die Inspiration hinter dem Track: „Es gibt nichts Schlimmeres als die Entdeckung, dass die Person, die man am meisten liebt und von der man denkt, dass man sie besser kennt als alle anderen, einen die ganze Zeit über belogen und manipuliert hat. Zuerst fühlt es sich an wie der Tod, man trauert um die Person, die man geliebt hat, als wäre sie gestorben, und doch existiert sie irgendwie noch. Es ist fast so, als hätte sich eine böse, außerirdische Lebenskraft in ihrem Körper eingenistet und würde in ihrer Haut herumlaufen. Irgendwann stellt man seinen eigenen Verstand in Frage und fragt sich, ob die Person, die einem so viel bedeutet hat, überhaupt jemals existiert hat.“

Zum Thema, Mikaila von Yours Truly für die Kollaboration anzufragen, fügt sie hinzu: „Dieser Song war schon immer etwas Besonderes für mich und einer meiner absoluten Lieblingssongs auf dem Album. Wir sind an Mikaila herangetreten, weil wir Yours Truly so sehr lieben und dachten, ihre Stimme würde auf dem Track fantastisch klingen. Aber was ich nicht wusste, war, dass sie in ihrem eigenen Leben eine unheimlich ähnliche Situation durchgemacht hatte wie ich. Während der Arbeit an Imposter haben wir uns traumatisch angefreundet, und die zusätzlichen Gesangsparts und Texte, die Mikaila hinzugefügt hat, verursachen bei mir immer noch jedes Mal Gänsehaut! Sie hat diesen Song in eine ganz neue Dimension gebracht, und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Das ist unsere gemeinsame Trennungshymne und wir hoffen, dass sie anderen Menschen, die ähnliche Alpträume durchgemacht haben, Kraft gibt, stark zu bleiben.“

RedHook gehen auf ihre bisher größte nationale Headline-Tour, präsentiert von triple j. Die Band wird im April und Mai auf elf Regional- und Metro-Bühnen in Jinibara/Maroochydore, Meanjin/Brisbane, Jellurgal/Burleigh Heads, Goomburrup/Bunbury, Boorloo/Perth, Tandanya/Adelaide, Ngunnawal/Canberra, Naarm/Melbourne, Dharawal/Wollongong, Mulubinba/Newcastle und Eora/Sydney zu sehen sein, mit Unterstützung von Bad/Love, Belle Haven und Grenade Jumper.

Außerdem werden sie an der The World Is A Vampire Tour teilnehmen, bei der sie neben Jane’s Addiction und Amyl And The Sniffers die Alternative-Rock-Pioniere The Smashing Pumpkins im ganzen Land unterstützen.

RedHook machen da weiter, wo sie im Jahr 2022 aufgehört haben, als die Band eine 28-tägige regionale Australien-Tour als Hauptsupport für die Metalcore-Titanen In Hearts Wake absolvierte. Außerdem kehrten sie zum australischen Good Things Festival zurück und waren die erste Band, die das LineUp zweimal zierte, vom Eora/Sydney-Opener im Jahr 2018 zum nationalen Stage 5-Headliner im Jahr 2022. Die Band gab außerdem ihr von der Kritik gefeiertes Debüt auf den australischen Festivals Groovin The Moo und UNIFY Gathering sowie auf zwei der größten Heavy-Musik-Festivals der Welt, dem deutschen Rock Am Ring und Rock Im Park – eine Leistung, die nur wenige australische Bands vorweisen können.

