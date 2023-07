Keep Of Kalessin: veröffentlichen Lyric-Video zu „The Omni“

Die Pioniere des Epic Extreme Metal, Keep Of Kalessin, haben ein neues Lyric-Video zu ihrem Song The Omni von ihrem aktuellen Werk Katharsis veröffentlicht.

Katharsis wurde in der Metalszene weltweit hoch gelobt und erhielt sogar den Titel Album Of The Month in der März-Ausgabe von Norwegens #1 Metal Mag, Scream Magazine! The Omni wird von vielen Fans der epischen Musik als einer der besten Tracks des Albums angesehen und die Lyrics zu diesem Track sind besonders interessant.

Keep Of Kalessin-Gründer und Frontmann Arnt Obsidian kommentiert:

„The Omni war einer dieser Tracks, bei denen ich wirklich an den Song geglaubt habe, aber ein wenig damit zu kämpfen hatte, die großartige Atmosphäre mit einem großartigen Text einzufangen. Und erst als ich während der Pandemie fünf Wochen allein in Spanien verbrachte, hatte ich das Gefühl, dass ich diese emotionalen und epischen Lyrics passend zum Song schreiben konnte.“

„In dieser Zeit hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und Kontemplieren. Es war auch die Zeit, in der ich einen Tiefpunkt in meinem Leben erreicht hatte, aber eines Nachts hörte ich mir das Demo des Songs an, und während ich in den Nachthimmel schaute, begann ich, diesen Text zu schreiben. Ich sah die Sterne so deutlich und begann darüber nachzudenken, wie wir alle aus demselben Sternenstaub erschaffen wurden und wie verrückt es ist, darüber nachzudenken, wie das Universum zusammengesetzt ist und wie wir im Grunde genommen dort sind und auf uns selbst zurückblicken. Es war fast so, als sähe ich mein eigenes Gesicht am Himmel, das auf mich zurückblickt, als mir das Zitat aus meiner Lieblings-Science-Fiction-Serie Babylon 5 in den Sinn kam: Wir sind das manifestierte Universum, das auf sich selbst zurückblickt und versucht, sich selbst zu verstehen. Und ich habe den Text darauf aufgebaut, weil es so aussagekräftig ist, aber auch als Tribut an eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten.“

„Ich persönlich finde, dass der Text für The Omni etwas ganz Besonderes ist. Zumindest ist er das für mich, und er regt hoffentlich ein wenig mehr zum Nachdenken an als die üblichen Metal-Texte in der heutigen Szene. Ich hoffe, dass die Leute es genießen werden und ich denke, dass einige Leute, die sich die Zeit nehmen, wirklich zuzuhören und den Track zu verstehen, eine wirklich emotionale Zeit mit The Omni haben werden.“

Das Lyric-Video zu The Omni kann auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Keep Of Kalessin hier angesehen werden:

Katharsis ist als Doppelalbum, Jewelcase-CD und Kassette in limitierter Auflage in Grau und Schwarz erhältlich.

Hier bestellen: https://www.plastichead.com/artist/keep-of-kalessin

Stöbert hier im Time For Metal-Review von unserem Redakteur René W.:

Mehr Informationen über Keep Of Kalessin:

Obwohl sie immer noch ein Underdog in der norwegischen Metalszene sind, haben Keep Of Kalessin eine beeindruckende Anzahl von Auszeichnungen in ihrer Karriere, darunter zwei

Nominierungen für die norwegischen Grammy Awards, mehrere Top 10 Platzierungen in den nationalen Charts, TV-Auftritte und einen schockierenden Auftritt beim norwegischen Eurovision Song Contest, bei dem sie 250.000 Stimmen von den mehr als eine Million Zuschauern der Show erhielten, was etwa einem Fünftel der norwegischen Bevölkerung!

Keep Of Kalessin tourten mit Bands wie Dimmu Borgir, Behemoth, Satyricon, Exodus

und vielen anderen Bands getourt und haben im Laufe der Jahre viel Beifall für ihre hohe

Qualität in Sachen Musikalität, Songwriting und Liveshows. Mit einem neuen und verbesserten Line-Up sind Keep Of Kalessin eine stärkere Einheit als je zuvor!

