30. Open Air Gößnitz: Subway To Sally ersetzten Schandmaul

Viele haben sicher schon erfahren, dass Schandmaul leider in diesem Jahr nicht beim 30. Open Air Gößnitz auftreten können. Sänger Thomas ist erkrankt und musste alle Veranstaltungen in diesem Sommer absagen.

Der Veranstalter ist froh, so zeitnah einen adäquaten Ersatz mit der Band Subway To Sally gefunden zu haben. Das Programm ist nun vollständig gebucht. Der Veranstalter hat in diesem Jahr den Musikcocktail wieder mächtig geschüttelt, sodass für vielerlei Musikgeschmäcker etwas dabei ist. HIER! gibt es die Tagesaufteilung und in Kürze auch die Running Order.

Am Charakter des Festivals wird sich grundlegend nichts ändern. Das heißt, wie gewohnt gibt es keine territoriale Trennung zwischen Bühne und Zeltplatz sowie entspanntes Zelten neben dem Auto. Man kann 60 m vor der Bühne Campen (wenn man das denn möchte) oder hinter dem Bahndamm ganz in Ruhe. Alle Preise in Bezug auf Nahrungs- und Genussmittel werden auf dem gewohnten niedrigen Niveau bleiben (z.B. Bier 0,4 l – 2,50 €).

Karten könnt ihr noch im Shop erwerben: https://www.openairgoessnitz.de/index2.php?p=shop