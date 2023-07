Cory Marks: veröffentlicht neue Single „Snowbirds“

Der Country-Rock-Star Cory Marks stellt seinen neuen patriotischen Song Snowbirds vor, der vom Snowbirds-Luftdemonstrationsteam und seiner eigenen Leidenschaft für die Fliegerei inspiriert ist. Der Song ist ab sofort über Better Noise Music und auf allen Streaming-Plattformen hier erhältlich: https://corymarks.ffm.to/snowbirds.

Produziert von Kevin Churko (Ozzy Osbourne, Five Finger Death Punch, Papa Roach, Shania Twain), ist Snowbirds ein kraftvoller, hymnischer Track, der Corys einzigartiges Talent zeigt, Countrymusik mit Rockelementen zu mischen. Als lizenzierter Pilot widmete Cory den Track den Snowbirds der kanadischen Streitkräfte, die seit über 52 Jahren als Kanadas Elite-Luftdemonstrationsteam das Erbe der militärischen Luftfahrt mit Stolz hochhalten.

Das offizielle Snowbirds-Musikvideo zeigt Cory, wie er den Song sowohl in englischer als auch in französischer Sprache performt, kombiniert mit atemberaubenden Nahaufnahmen und selten gesehenen Blickwinkeln von aktuellen Snowbirds-Demonstrationen sowie Aufnahmen von Corys Flug mit den Snowbirds im Jahr 2017. Das Ergebnis ist ein berauschender, besserer Sitzplatz in der ersten Reihe bei einer Snowbirds-Show, als ihn sich Fans je wünschen könnten. Sehen Sie sich das Musikvideo an, das unten gestreamt wird oder direkt über YouTube hier.

„Ich bin ein Fan der Snowbirds, seit ich ein Kind war und werde es immer sein“, sagt Cory. „Als ich meine Musikkarriere begann, besuchte ich das Royal Military College of Canada und schrieb mich als Pilot ein, in der Hoffnung, eines Tages ein Snowbird zu werden“, erzählt Cory. „Die Zusammenarbeit mit dem Snowbirds-Team ist eine echte Inspiration und ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, dass mein Song bei ihren Vorführungen in Nordamerika in der Saison 2023 gespielt wird.“

Der aus North Bay, ON, stammende Musiker bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Outlaw Country und Hard Rock und ist zweifellos er selbst, nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch. Als Heranwachsender entwickelte Cory eine Leidenschaft für Eishockey, Fliegen und das Schlagzeugspielen wie sein Held Neil Peart von Rush, bevor er anfing, in einer örtlichen Bar Live-Musik zu spielen, während er gleichzeitig eine Ausbildung zum Kampfpiloten absolvierte.

Im Jahr 2019 veröffentlichte er seine Hitsingle Outlaws and Outsiders mit den legendären Künstlern Mick Mars (Motley Crue), Travis Tritt und Ivan Moody (Five Finger Death Punch), die kürzlich in Kanada mit Platin ausgezeichnet wurde. Der Titel erreichte die Top 10 der US-Rockradio-Charts, Platz 3 der deutschen Rockradio-Charts und erreichte Platz 12 der kanadischen Rockcharts. Die Single wurde weltweit über 123 Millionen Mal gestreamt, womit sich Corys Gesamtzahl der Streams auf 188 Millionen erhöht hat. 2020 erschien Corys von der Kritik hochgelobtes Album Who I Am, das Fan-Favoriten wie Devil’s Grin und Blame It On The Double hervorbrachte. Im Jahr 2022 gab Cory sein Spielfilmdebüt mit einer Rolle in dem Horror-Thriller The Retaliators an der Seite seiner Labelkollegen von Better Noise, Five Finger Death Punch, The HU, Eva Under Fire und Jacoby Shaddix von Papa Roach.

Kürzlich veröffentlichte Cory seine 6-Track-EP I Rise, in der er sein Talent zum Songwriting zusammen mit dem intensiven Training, der Entschlossenheit, Geduld und dem Mut, ein zertifizierter Pilot zu werden, kanalisiert. Zur Unterstützung der EP ging er mit seiner Band auf eine große US-Arena-Tour mit Five Finger Death Punch und Brantley Gilbert.

Cory Marks online:

Website | Facebook | Instagram