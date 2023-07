Blessed Curse: liefern Thrash-Attacke auf „Throne Of Bones“

Blessed Curse veröffentlichen das neue Single- und Lyric-Video zu Throne Of Bones, dem zweiten Sampling des erwarteten neuen Albums der Nor Cal-Group. Das Trio, das für seinen tödlichen Thrash Metal bekannt ist, meldet sich mit einem weiteren unbarmherzigen Werk zurück, das mit knackigen Gitarren, brüllendem Gesang und hämmernden Drums aufwartet.

Dazu gibt es ein von Raf Orteaga von Ecliptic Visions (Ayreon, The Absence, Hecate Enthroned) erstelltes Lyric-Video, das hier zu sehen ist:

Die digitale Single ist auf allen Streaming-/Download-Plattformen verfügbar.

„Throne Of Bones ist ein bösartiger Track über eine Person, die sich mit einer Hexe trifft, die einem beibringt, wie man seine körperliche Form in etwas Unheimliches verwandelt, um mit brutalen Morden davonzukommen“, erklärt Gitarrist/Sänger Tyler Satterlee. „Mit dieser Kraft konstruiert diese Person buchstäblich einen Thron aus den Knochen ihrer Feinde tief im Wald und setzt sich genüsslich auf einen blutigen Stuhl der Rache.“

„Throne Of Bones ist einer dieser Tracks, der ein großartiges Endzeitgefühl vermittelt“, fügt Schlagzeuger Derek Bean hinzu. „Er bildet den Abschluss des Albums und ist definitiv ein intensiver Abschluss für ein intensives Album. Vollgepackt mit all den düsteren Bildern, schweren Riffs und stampfenden Doublebässen, für die die Band bekannt ist, könnte ich nicht zufriedener damit sein, wie der Song all die Stärken von B.C. ausspielt. Gleichzeitig werden die Grenzen dessen, was wir tun, immer weiter verschoben, um unsere Musik weiterzuentwickeln, ohne das aufzugeben, was uns ausmacht.“

Throne Of Bones folgt auf Street Freaks, den ersten selbstveröffentlichten Song, den die Band aus Sacramento letztes Jahr herausbrachte, als die Arbeit an dem mit Spannung erwarteten neuen Album Pray For Armageddon begann. Erwartet deshalb, weil es sechs lange Jahre her ist, dass Blessed Curse die Beware Of The Night-EP veröffentlicht haben, und elf Jahre seit dem selbstbetitelten Debüt der Gruppe. Produktivität und Output waren nicht die Stärke der Band, aber der Glaube an ihren Metal-Kern und Hingabe schon. Die Band hat in ganz Nordkalifornien gespielt und die Fans unterstützen sie weiterhin und warten sehnsüchtig auf mehr neue Musik.

Diese Realität wird immer deutlicher, da M-Theory jetzt die Vorbestellungen für Pray For Armageddon gestartet haben, das zehn neue Songs enthält und am 13. Oktober international auf CD und digital sowie zum ersten Mal auf Vinyl mit 300 transparenten orangefarbenen Exemplaren veröffentlicht werden soll. Vorbestellungen jetzt hier: www.lnk.to/blessedcurse

„In Pray For Armageddon geht es um sadistische religiöse Ungeduld, die durch Zauberei verursacht wird. Als Abkürzung zum Tag des Jüngsten Gerichts beschwören drei lykanthropische Propheten einen globalen Fluch, der alle Menschen dazu veranlasst, überall und sofort schreckliche Sünden zu begehen. Die zornige Strafe des Schöpfers wird ausgelöst, und unsere Welt wird schnell durch himmelhohe Flammen- und Zerstörungswellen ‚gereinigt'“, fügt Tyler schaurig hinzu.

Pray For Armageddon wurde von der Band produziert und von Joe Johnston in den Pus Cavern Studios in Sacramento (Will Haven, Silversun Pickups, Dance Gavin Dance) aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Cover wurde erneut von Marc Sasso (Dio, Morbid Angel, Halford) gestaltet.

„Wir hatten das große Glück, erneut mit dem fantastischen Marc Sasso zusammenzuarbeiten, der auch das Artwork unseres Debütalbums 2012 gestaltet hat“, so Tyler weiter. „Erneut mit dem BC Beast ‚Larry‚. Er war in der Lage, unsere apokalyptische Vision zum Leben zu erwecken, die drei Bestien-Propheten zeigt, die eine Großstadt überblicken, die ausgelöscht wird, nachdem ihr böser Zauber den Allmächtigen erzürnt hat… Larry ist übrigens nach der Universal-Monsterfigur Larry Talbot benannt, die in dem Klassiker Der Wolfsmensch von 1941 auf tragische Weise verflucht wird.“

Blessed Curse haben vor kurzem ihre Partnerschaft mit M-Theory Audio verlängert, obwohl sie ein Eckpfeiler des Labels sind. Die Bandmitglieder Derek Bean und Tyler Satterlee sind seit 15 Jahren mit dem Labelgründer Marco Barbieri befreundet. Marco kümmerte sich um die Verwaltung des Musikverlags und vermittelte die Demos der Band an das europäische Label Cyclone Empire, wo sie einen Plattenvertrag erhielten. Da dieses Label keinen US-Partner hatte, aktivierte Marco M-Theory Audio, um der Band die Möglichkeit zu geben, eine CD in den USA zu verkaufen, was 2012 zum selbstbetitelten Debütalbum führte.

Blessed Curse sind Teil des Aufbruchs einer neuen Generation, die mit klassischem 80er-Jahre-Thrash und -Metal aufgewachsen ist, in diesem Jahrhundert. Ermüdet und uninspiriert von der Nu-Musik, aber mit Zugang zum Internet und einer Schatztruhe an Hinterlassenschaften, gründeten die Bandmitglieder schließlich Bands wie Warbringer, Toxic Holocaust, Municipal Waste, Fueled By Fire, Bonded By Blood, Havok, Merciless Death, Hatchet und ja, Blessed Curse (anfangs als Devastator bekannt) begannen alle als junge Bands im selben Zeitraum, beeinflusst von den Helden der Vergangenheit, und schufen ihre eigene Musik. Blessed Curse veröffentlichten Demos und spielten Shows in ganz Kalifornien und gewannen als Teil dieser nächsten Welle an Zugkraft, was schließlich zur Veröffentlichung des Debütalbums und einer anschließenden US-Tour führte.

Während die Bandmitglieder von rücksichtslosen Teenagern zu funktionierenden Erwachsenen gereift sind, spielen Blessed Curse weiterhin live und bleiben ihren Idealen treu, indem sie bösartigen Thrash Metal kreieren. Dies wird bei der Veröffentlichung von Pray For Armageddon in diesem Sommer deutlich werden.

Mehr Informationen über Blessed Curse, ihr kommendes Album und weitere Live-Shows werden in den kommenden Monaten von M-Theory Audio und unter www.facebook.com/blessedcurseofficial veröffentlicht.

Blessed Curse sind:

Tyler Satterlee – Gesang/Gitarren

Derek Bean – Schlagzeug

Colin Kyger – Bass

Blessed Curse online:

www.facebook.com/blessedcurseofficial

www.instagram.com/blessedcurseofficial