Keep Of Kalessin: unterschreiben bei Season Of Mist

Norwegen ist als Pionier eines legendären Zweigs des Extreme Metal bekannt, aber keine Band verkörpert die epische Entschlossenheit der Szene so wie Keep Of Kalessin.

Diese Band hat schon immer eine fantastische Weitsicht besessen. Immerhin sind sie nach einem der Erzdrachen von Ursula K. Le Guin benannt. Ihre ursprüngliche Besetzung löste sich zwar nach zwei Alben düsteren, schnellen und kriegerischen Black Metals auf, aber in den letzten zwei Jahrzehnten hat Gründungsmitglied Arnt Obsidian die Band Keep Of Kalessin ins nationale Rampenlicht gebracht. Während er und seine kolossale Crew mit Größen wie Satyricon, Behemoth und Dimmu Borgir auf Tournee waren, haben sie sich ihr eigenes Vermächtnis geschaffen, indem sie einen anderen Weg eingeschlagen haben.

Mit sieben Alben und drei EPs im Gepäck verfügen Keep Of Kalessin über ein episches Arsenal an extremem Metal. Die Band versteht es meisterhaft, geschwärzte Melodien und scheuernde Death-Metal-Riffs mit magischen Keys und nebligen Synthesizern zu verschmelzen und wurde dafür reichlich belohnt. Sie wurden zweimal für den Spellemannprisen nominiert und haben die Spitze der norwegischen Albumcharts erklommen. Um ihr Können unter Beweis zu stellen, waren sie die erste norwegische Metal-Band, die sich um einen Platz beim Eurovision Song Contest bewarb.

Jetzt schlagen Keep Of Kalessin das nächste Kapitel ihrer langen und erfolgreichen Reise auf. Die Band hat bei Season Of Mist unterschrieben, die ihre nächsten beiden Alben veröffentlichen und einige der wichtigsten Momente aus ihrem umfangreichen Backkatalog neu auflegen werden.

„We are very proud and excited to announce that we have signed with Season Of Mist„, sagt Arnt Obsidian im Namen seiner Bandkollegen Robin Isaksen und Wanja Gröger. „I have known Michael for more than 20 years. He has always been passionate about the music and very supportive of his signings. Back in 1999, Keep Of Kalessin played three shows in Norway with Bloodthorn, who were signed to Season Of Mist at the time. Michael traveled all the way up from France just to see them.“

„Our paths have crossed many times since that tour. I’ve watched Michael build one of the strongest metal labels in the world. His staff shares in his extreme passion. What they’ve accomplished is an amazing feat.“

„Keep Of Kalessin has always been the underdog, the loner, the different kid. We’re a unique band and cannot be put into a certain category. It’s been difficult finding a home where our potential can be nurtured and harnessed to its full potential. But after talking with Michael and seeing how we fit with Season Of Mist’s roster, I’m confident that we’ve now found a label that understands and can truly support us while we take the band to the next level. You can be sure that Keep Of Kalessin will return with the best Epic Extreme Metal we’ve ever done in 2025!“

Style: Epic Extreme Metal

Herkunft: Norwegen

FFO: Dimmu Borgir, Satyricon, Borkanagar

Als einer der Pioniere des Epic Extreme Metal haben die Norweger Keep Of Kalessin eine beeindruckende Anzahl von Meilensteinen gesammelt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 haben sich Keep Of Kalessin einen Ruf für ihre wertvollen Veröffentlichungen erspielt. Ihre ersten beiden Alben, Through Times Of War (1997) und Agnen: A Journey Through The Dark (1999) verbanden den Sinn der Band für Melodie und virtuoses Spiel mit der Härte, die man traditionell von Black Metal erwartet.

Nachdem sich die ursprüngliche Besetzung der Band aufgelöst hatte, fungierte Gründungsmitglied und Gitarrist Arnt Obsidian von 2002 bis 2007 als Live-Gitarrist von Satyricon. Er spielte Hunderte von Shows mit den norwegischen Black-Metal-Legenden, unter anderem als Headliner beim Wacken Open Air im Jahr 2004.

Es war diese zufällige Partnerschaft, die Keep Of Kalessin wieder zusammenführte. Obsidian wurde für die EP Reclaim 2003 von Frost unterstützt, auf der auch Atilla Csihar von Mayhem zu hören ist. Wie alles Gute ging auch dieses Line-Up zu Ende, aber die Band war noch lange nicht am Ende.

Tatsächlich meldeten sich Keep Of Kalessin Mitte der 2000er Jahre in großem Stil zurück. Das Experimentieren mit Klavier, Keyboards und Synthesizern brachte der Band mit ihren nächsten beiden Alben Armada (2006) und Kolossus (2008) Nominierungen in der Kategorie Metal bei den norwegischen Grammy Awards ein.

Im Jahr 2010 schockierten Keep Of Kalessin die Welt, indem sie als erste Metal-Band für den norwegischen Beitrag zum Eurovision Song Contest antraten. Ihr Song The Dragontower belegte beim nationalen Finale den dritten Platz. Im selben Jahr veröffentlichte die Band ihr fünftes Album Reptilian, das auf Platz 2 der norwegischen Charts landete.

Nach 30 Jahren haben sich Keep Of Kalessin zu einer beständigen Live-Band entwickelt. Sie haben mit Satyricon, Behemoth, Dimmu Borgir, Exodus und vielen anderen gefeierten Bands getourt. Nach fünf Jahren ausgiebigen Tourens hat die Band 2015 mit Epistemology ein weiteres beeindruckendes Album veröffentlicht.

Während Keep Of Kalessin bald vor der Herausforderung standen, ihren langjährigen Schlagzeuger Vyl Larsen zu ersetzen, half ihnen das Internet, einen hervorragenden Ersatz zu finden. Wanja Gröger ist ein langjähriger Fan der Band, dessen erstaunliche Schlagzeugkünste dank seines beliebten YouTube-Kanals auf der ganzen Welt bekannt sind. Nach einer ersten Tournee im Jahr 2019 wurde Gröger im Vorfeld des neuen Albums ein festes Mitglied der Band.

Metalheads haben Keep Of Kalessin vielleicht schon abgeschrieben, nachdem sie acht Jahre lang kein Album mehr veröffentlicht haben, aber das Album Katharsis von 2023 wurde vom renommierten norwegischen Scream Magazine zum Album des Monats gewählt. Die Band stellte das gesamte Album während einer gigantischen Mainstage-Performance an Bord von 70.000 Tons Of Metal vor.

In diesem Jahr unterschrieben Keep Of Kalessin bei Season Of Mist, die das nächste Album der Band 2025 veröffentlichen werden, zusammen mit Wiederveröffentlichungen ihres Backkatalogs.

Keep Of Kalessin Besetzung:

Arnt Obsidian – Gitarren, Gesang

Robin Isaksen – Bass

Wanja Gröger – Schlagzeug

