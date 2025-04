Ice Nine Kills: kommen auf „A Work Of Art“ Tour

Für ihr Musikvideo zu dem Song A Work Of Art haben sich Ice Nine Kills mit dem Team hinter dem Kult-Slasher Terrifier zusammengetan – und werden selbst zum Opfer von dem Clown Art, dem Antagonisten der Filmreihe. In dem fünfzehnminütigen Film enthüllte die Band im Herbst 2024 auch die Neubesetzung ihres Drumsets. Mike Cortada, der zuvor auch als Grafikdesigner für die Band tätig war übernahm die Sticks von Patrick Galante. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Ebenfalls unter dem Namen A Work Of Art kündigen die Musiker jetzt auch eine neue Tour an, die sie im Herbst/Winter 2025 durch ganz Europa führen wird – gute Nachricht für die Fans hierzulande: Gleich sechs Konzerte hierzulande finden sich im Tourplan.Tickets für die Shows in München, Köln, Leipzig, Berlin, Hamburg und Frankfurt bekommt ihr bei Eventim.

A Work Of Art-Tour 2025:

24.11.2025, München – Zenith

27.11.2025, Köln – Palladium

30.11.2025, Leipzig – Haus Auensee

02.12.2025, Berlin – Uber Eats Music Hall

04.12.2025, Hamburg – Sporthalle

06.12.2025, Frankfurt – Myticket Jahrhunderthalle

Wie die untoten Slasher, die sie in ihren Songs besingen, kehren Ice Nine Kills mit The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood zurück, einer Fortsetzung ihres Nr.-1-Billboard-Hardrock-Albums The Silver Scream in schaurig-filmreifem Ausmaß. Welcome To Horrorwood ist eine frische, blutige Hommage an die VHS-Zelluloid-Klassiker, die Sänger Spencer Charnas schon in jungen Jahren begeisterten – mit einer teuflischen neuen Wendung.

Ice Nine Kills machen zeitlose und zeitgemäße Musik und mischen Metal, Hardcore und Punk mit eingängiger Power. Neue Hardrock- und Horror-Hymnen wie Hip To Be Scared, Assault b Batteries, Take Your Pick und Farewell II Flesh zeugen von Spencers Faszination für Grusel, seiner Popkultur-Besessenheit und seinem Können mit unausweichlich bösen Melodien und cleveren Wendungen.

Drew Fulk (A Day To Remember, As I Lay Dying, Emmure) produzierte The Silver Scream und kehrte für Welcome To Horrorwood zurück. Zu den Gästen des Albums zählen Jacoby Shaddix (Papa Roach), George „Corpsegrinder“ Fisher (Cannibal Corpse), Brandon Saller (Atreyu), Ryan Kirby (Fit For A King) und Buddy Nielsen (Senses Fail). Das Album vereint die Melodien, Riffs und den Witz, die typisch für die Band sind, wie man an der Top-10-Mainstream-Rock-Single A Grave Mistake und dem Top-20-Hit Savages erkennen kann.

Dan Sugarman (Gitarre/Gesang), Ricky Armellino (Gitarre/Gesang), Mike Cortada (Schlagzeug) und Joe Occhuiti (Bass/Gesang) sind die aktuellen Mitverschwörer hinter Charnas, der die Band Anfang der 2000er als Teenager gründete. Dekadent, hinterhältig und wild durchgeknallt zelebrieren Ice Nine Kills die dunkelsten Seiten der Popkultur und schöpfen auf The Silver Scream und The Silver Scream 2 aus einer cinephilen Bibliothek kultigen Horrors. Die in der Hölle geschlossene kreative Verbindung von Musik und Fiktion begann ernsthaft mit dem Top-5-Hardrock-Album Every Trick In The Book, das die Themen der drei vorherigen Alben auf ein neues Niveau hob.

Loudwire lobt Ice Nine Kills als „einen der derzeit einzigartigsten Metal-Acts“. Die Synergie aus Musik und Lifestyle der Band lässt positive Vergleiche mit Slipknot und Rob Zombie zu. Als visionäre Wegbereiter und Multimedia-Erzähler schufen INK mit theatralischen Shows, hochkarätigen Videos und einer einfallsreichen Band-Fan-Kommunikation eine aufregende Welt für eine wachsende Schar treuer Anhänger.