Frolic: kündigen Release-Datum für Live-Album „Live At The Great American Music Hall“ auf CD an

Die Bay Area Thrash Metal Band Frolic hat nach dem Erfolg ihres explosiven Live-Albums Live At The Great American Music Hall angekündigt, dass ab dem 17. April eine limitierte Anzahl von CD-Kopien erhältlich sein wird. An diesem Abend wird das Quartett die Bühne mit Xoth, Dungeon Crawl und WarTroll im Thee Parkside in San Francisco teilen. Die verbleibenden CD-Kopien werden am folgenden Tag im Merchandise-Shop von Frolic verfügbar sein.

Seht euch hier den vollständigen Stream zu Live At The Great American Music Hall an:

„We are really excited to have these physical copies of our live album. This is the kind of intensity you can expect from us when we hit the road later this summer“, sagt Frontmann Edgar Sanchez.

„With our second LP almost over the finished line and a tour deep in the planning stages, we’re offering some awesome merch as well as some one-of-a-kind items on our store to help us raise funds to keep this train rolling“, fügt Schlagzeuger Elijah Post hinzu.

Das neueste Werk der Band, Live At The Great American Music Hall, wurde am 7. Februar 2025 digital veröffentlicht und erhielt internationale Anerkennung. Es dient als Warnung, dass der technische Stil von Frolic im Bay Area Thrash Metal nicht übersehen werden sollte.

Die Trackliste zum aktuellen Album findet ihr im Time For Metal Relase-Kalender:

Live At the Great American Music Hall wurde unter Verwendung von High-Fidelity-Mehrkanalton produziert, der direkt vom Soundboard durch den Front-of-House-Techniker Ivan Garcia aufgenommen und von Andrew Peacock gemischt und gemastert wurde.

Gegründet im Jahr 2014 hat Frolic in den letzten Jahren einen erheblichen Popularitätsanstieg erlebt und teilte die Bühne mit Bands wie Suicidal Tendencies, Death Angel, Possessed, Forbidden, Biohazard, Eyehategod, DRI, Warbringer, Goatwhore, Angeles Apatrida, Bewitcher, Hatriot, Mordred, Blind Illusion, Hellfire, Defiance und vielen anderen.

Frolic Bandmitglieder:

Edgar Sanchez – Leadgesang, Gitarre

Lenny „Real Steel“ Ramirez – Gitarre, Hintergrundgesang

Zak Kufeld – Bass, Hintergrundgesang

Elijah Post – Schlagzeug

Frolic online:

https://www.facebook.com/FrolicxThrash/

https://www.instagram.com/frolicbayarea