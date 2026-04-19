Fatal Fire: veröffentlichen brandneuen Track als Single und Lyricvideo

Vor gut zwei Jahren erschien mit Arson das Debütalbum der female fronted Power Metaller Fatal Fire. Aktuell arbeitet die Band an ihrem zweiten Album, das 2027 erscheinen soll. Bevor es jedoch so weit ist, liefern sie nach einem Line-Up-Wechsel an Gitarre und Bass einen kraftvollen Vorgeschmack auf neues Material und zugleich das erste Ausrufezeichen ihrer neuen Besetzung. Mit Mind Maze steht ab sofort ein knackiger Power-Metal-Kracher auf allen Streamingplattformen und als Lyric-Video auf YouTube zur Verfügung.