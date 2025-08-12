Startseite
Rachel Caine – Feuer Und Eisen – Die Magische Bibliothek

Macht, Magie und Verrat – ein packender Höhepunkt der Magischen Bibliothek

Buchtitel: Feuer Und Eisen – Die Magische Bibliothek

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 528 Seiten

Genre: Historische Fantasy, Dark Fantasy

Release: 16.07.2025

Autor: Rachel Caine

Link: https://www.penguin.de/buecher/rachel-caine

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Hardcover, Pappband

ISBN-Nummer: 978-3-453-27547-8

Der vierte Band der beliebten Magische Bibliothek-Reihe entführt die Leser erneut in eine düstere, faszinierende Welt voller Geheimnisse. Die Mischung aus historischer und Dark Fantasy sorgt für eine atmosphärische Reise, die sowohl Magie als auch Machtspiele in den Mittelpunkt stellt. Das Werk stammt von der Bestsellerautorin Rachel Caine und erschien am 16.07.2025 im Heyne Verlag als aufwendig gestaltetes Hardcover. Die limitierte Erstauflage besticht durch einen farbig verzierten Buchschnitt – ein Sammlerstück für alle Dark-Academia-Fans. Mit 528 Seiten in deutscher Übersetzung von Beate Brammertz und Stefanie Adam bietet dieser Band erneut ein episches Leseerlebnis, das die packende Saga rund um die Magische Bibliothek fortführt.

Die Story von Feuer Und Eisen – Die Magische Bibliothek:

Die Bibliothek von Alexandria gilt als die einflussreichste Machtinstitution der Welt. Sie kontrolliert das gesamte Wissen der Menschheit, da Bücher im Privatbesitz streng verboten sind. Doch nun entbrennt ein gefährlicher Machtkampf um die Herrschaft über das geschriebene Wort – ein Gut, das imstande ist, Aufstände zu entfachen und ganze Länder ins Chaos zu stürzen. Jess Brightwell und seine Gefährten geraten in tödliche Gefahr, als sie dem Archivar Magister persönlich die Stirn bieten. Es entwickelt sich ein gnadenloses Spiel aus Verfolgung und Täuschung, bei dem nur eine Seite am Ende bestehen kann.

Fazit
Der vierte Band der Magischen Bibliothek knüpft nahtlos an die vorherigen Teile an und bietet erneut eine fesselnde Mischung aus Spannung, Emotionen und Intrigen. Rachel Caine entführt uns in eine Welt, in der Wissen streng kontrolliert wird und die Bibliothek von Alexandria ihre Macht mit allen Mitteln verteidigt – bis hin zu Verrat, Folter und Mord. Besonders gelungen ist in diesem Teil die Erzählweise: Kürzere Kapitel und wechselnde Perspektiven geben der Geschichte ein hohes Tempo und ermöglichen spannende Einblicke in Ereignisse an unterschiedlichen Schauplätzen. Die Figuren haben sich über die Bände hinweg deutlich weiterentwickelt, was sie noch greifbarer und vielschichtiger macht. Neben einem packenden Machtspiel zwischen Jess Brightwell, seinen Gefährten und dem skrupellosen Archivar bietet das Buch auch berührende Momente, die ans Herz gehen. Trotz der über 500 Seiten liest es sich leicht und mitreißend – und endet erneut mit einem Cliffhanger, der die Vorfreude auf den finalen Band nur noch steigert.
