Glenn Hughes: hat neues Video „Into The Fade“ veröffentlicht

Rocklegende und Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame, Glenn Hughes, kehrt mit seinem neuen Studioalbum Chosen zurück, welches am 5. September 2025 bei Frontiers Music Srl erscheint. Daraus gibt es nun ein Video zu Into The Fade:
Glenn kommentiert die neue Single wie folgt: „a life of acceptance, being here now, and living in the present moment.“
Chosen Tracklist:
1. Voice In My Head
2. My Alibi
3. Chosen
4. Heal
5. In The Golden
6. The Lost Parade
7. Hot Damn Thing
8. Black Cat Moan
9. Come And Go
10. Into The Fade
In diesem Jahr wird Glenn Hughes auch viel durch Europa und Südamerika touren. Die Tour The Chosen Years beginnt am 2. September im niederländischen Zoetermeer und endet am 29. November in Bogota, Kolumbien.
Glenn Hughes – The Chosen Years Tour 2025
Präsentiert von: Rocks, eclipsed, Rock Antenne und musix
04.09. Fabrik – Hamburg
06.09. Kulturhaus Stadtgarten – Neuruppin
12.09. Alter Schlachthof – Dresden
14.09. Club Vaudeville – Lindau
16.09. Hirsch – Nürnberg
17.09. Spectrum – Augsburg
22.09. Capitol – Mannheim
24.09. Z7 – Pratteln – CH
Line-Up:
Glenn Hughes – Vocals
SørenAndersen – Guitar
Ash Sheehan – Drums
Bob Fridzema – Keys