EF: veröffentlichen Single „Ett“ aus ihrem klassischen Debütalbum

Die schwedischen Post-Rock-Meister EF haben mit Ett einen weiteren Vorgeschmack auf ihre neu aufgenommenen Version des mittlerweile klassischen Debütalbums Give Me Beauty… Or Give Me Death! veröffentlicht.

Das Video kann hier angesehen werden:

Die Band äußert sich dazu: „Ett (meaning 1) was originally not recorded with the other songs back in 2005, but was actually one of the first songs we wrote for the album. Together with He Came, He Stayed, He Fell it was meant as a part of a trilogy of shorter, more ambient pieces to act as fill outs. It still became one of the more epic and most important songs for us to really set the tone for what to come on the debut album. Short but massive! And the ”number songs” have continued ever since…“

EF gelten seit langem als einzigartige Architekten des europäischen Post-Rock und haben ein Repertoire aufgebaut, das durch dynamische Geduld, melodische Klarheit und eine breite emotionale Reichweite geprägt ist. Über zwei Jahrzehnte des Tourens hat das Ensemble aus Göteborg diese Sprache in Clubs und Theatern im In- und Ausland verbreitet und sich einen Ruf für akribische, eindrucksvolle Live-Shows sowie ein Werk erarbeitet, das stetig kritische Anerkennung und eine treue internationale Fangemeinde gewonnen hat.

Diese neue Edition ist eine durchdachte Wiederbegegnung mit dem Material, das die Stimme von EF erstmals kristallisiert hat. Die Band kehrt mit dem Wissen von zwanzig Jahren Handwerk zu diesen Songs zurück und präsentiert neue Arrangements, die die Zeit dehnen und die Erzählung vertiefen, während sie den ruhigen bis kathartischen Bogen beibehalten, der ihre Musik immer ausgezeichnet hat.

„Since it’s our precious firstborn we wanted to give it the love it surely deserves. We felt we didn’t want to celebrate its big 20th birthday by just remastering it and we surely didn’t want to make the songs too modern and unrecognisable for the old fans. We wanted to give it a tighter, more dramatic and bombastic make over… a gentle touch of today’s EF.“ (Niklas Åström)

Give Me Beauty… Or Give Me Death! (20th Anniversary Edition) – Trackliste:

Ett Misinfom The Uninformed Noll Hello Scotland Final Touch/Hidden Agenda He Came, He Stayed, He Fell Tomorrow My Friend… …We’ll Meet In The End

EF sind:

Erik Jardestig, Niklas Åström, Thomas Torsson, Kim Ruiz, Daniel Juline

EF feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Albums Give Me Beauty… or Give Me Death! mit einer neuen Edition, die ursprünglich 2006 veröffentlicht wurde. Diese Neuauflage enthält nicht nur eine beeindruckende Coverillustration von Phillip Janta, sondern auch einen brandneuen Bonustrack mit dem Titel Noll. Die Band hat sich dem Material mit frischem Blick und klaren Absichten genähert: mehr Raum in den Arrangements zu schaffen und die melodischen Linien mit orchestralen Farben zu bereichern.

„When we recorded the originals back in 2005 we didn’t know much about arrangements nor did we know many musicians playing strings or brass. We also didn’t have enough money to rent a studio for more than three days, which forced us to rock and record all the songs live with minimum retakes. The add-ons were later done in Daniel’s (Juline) apartment with a shitty microphone and you can hear someone doing dishes in the kitchen and the trams running by outside.

„This time we had money saved up and time to hang out in the studio to play around, arrange and track properly, but also to bring in professional musicians to fulfil our musical vision. It was intended 20 years ago but we couldn’t get it done.“ (Niklas Åström)

Die neuen Kompositionen bieten nun mehr Raum, sodass Phrasen atmen und Themen mit größerer Absicht entfaltet werden können. Bläser und Streicher durchziehen die Arrangements, um das harmonische Feld zu erweitern und die Anziehungskraft der Musik zu intensivieren. Die Gitarrenarchitekturen sind mit mehr Zurückhaltung und Konsequenz gestaltet; die Percussion unterstützt die Songs und bleibt dabei das Rückgrat. Die Dynamik wurde mit größerer Nuance geformt; Crescendos dürfen langsamer ausklingen, und Motive werden diszipliniert entwickelt, wobei kleine Gesten an Bedeutung gewinnen, bis zur unvermeidlichen Entladung, dem Aufschwung der Post-Rock-Klänge, in denen wir die Lyrik von EF in einem größeren, orchestralen Kontext finden.

Give Me Beauty… or Give Me Death! (20th-Anniversary Edition) ist ein Zeugnis des Wachstums, das mit Sorgfalt geschaffen wurde: mehr Instrumentierung, mehr Zeit, mehr Konsequenz. Das Album ist ein Akt der Verantwortung – sowohl eine Hommage als auch ein zukunftsorientiertes Manifest für EF und für anspruchsvolle Hörer überall.

