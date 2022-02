Generation Steel: unterschreiben weltweiten Vertrag bei El Puerto Records

Die deutsche Metalband Generation Steel haben einen weltweiten Vertrag bei El Puerto Records unterschrieben! Der Nachfolger für ihr Debüt The Eagle Will Rise wird für den Frühsommer 2023 angekündigt.

Bandleader Jack the Riffer erzählt: „Wir gehen in einem neuen Hafen vor Anker und sind stolz darauf, bei El Puerto Records anzuheuern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem engagierten und kompetenten Team, das an unsere Musik glaubt und das uns auf das nächste Level bringt!“

Label Gründer Torsten Ihlenfeld begeistert: “Wir freuen uns riesig, Generation Steel bei El Puerto Records willkommen heißen zu dürfen! So muss teutonischer Heavy Metal heutzutage klingen. Aus Tradition geboren, perfekt ins Hier und Heute umgesetzt und somit bestens gewappnet für eine erfolgreiche Zukunft! Volle Kraft voraus, Jungs – willkommen an Bord Generation Steel!”

Generation Steel steht für Heavy Metal mit Hymnen-Charakter, getreu der Tradition des teutonischen Steel-Metal. Die Geschichte von Generation Steel ist geprägt von Power und Leidenschaft und beginnt 2019. Dem ehemaligen Dead Man’s Hand und Bullet Train Gitarristen Jack The Riffer gelingt es, vier ausgezeichnete Musiker zu gewinnen und damit dem teutonischen Heavy Metal neue Impulse zu geben, darunter auch Michael Kaspar (Ex-Squealer) am Bass.

Künstlerischer Produzent der Band ist kein geringerer als Uwe Lulis (Accept).

Line-Up:

Markus Wagner – Vocals

Pascal Lorenz – Lead-Guitar

Jack the Riffer – Rhythm-Guitar

Michael Kaspar – Bass

Christian Hauske – Drums

Mehr Info:

https://generation-steel.de/

https://www.facebook.com/GenerationSteelOfficial