Abysmal Dawn – Nightmare Frontier (EP)

Artist: Abysmal Dawn

Herkunft: USA

Album: Nightmare Frontier

Spiellänge: 19:18 Minuten

Genre: Death Metal

Release: 04.02.2022

Label: Season Of Mist

Link: https://abysmaldawn.bandcamp.com/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Charles Elliott

Gitarre – Vito Petroni

Bassgitarre – Eliseo Garcia

Schlagzeug – James Coppolino

Tracklist:

A Nightmare Slain Blacken The Sky Behind Space Bewitched

Die US-Amerikaner von Abysmal Dawn dürften jedem ein Begriff sein, der sich ein wenig im Death Metal zu Hause fühlt. Seit 2003 ist diese Truppe nun auch schon dabei. Gitarrist und Sänger Chales Elliott ist das letzte Gründungsmitglied, hat aber seit 2017 eine schlagkräftige Truppe um sich herum. U. a. Drummer James Coppolino, der auch schon live für Incantation tätig war. Das Quartett hat im Jahre 2020 mit Phlyogenesis ihr fünftes Album herausgebracht und nun hauen sie eine kleine EP hinterher.

Bei der EP wird man aber schnell feststellen, dass man nicht wirklich etwas Neues geboten bekommt, sondern einen Song, der von der Aufnahmesession zum Vorgängeralbum übrig geblieben ist, einen neu eingespielten Song und zwei Coverversionen. Für Fans und Sammler natürlich trotzdem interessant.

Los geht es mit dem neuen Song namens A Nightmare Slain. Ein lang gezogenes Gitarrenriff und ein Argh eröffnen diesen Song, nach einem Wechsel folgt dieses Riff wieder und es wird dazu geblastet. Vorher und nachher gab es einen schnellen Ufttapart, man groovt und nun kommt anstatt des Growlings Screaming zum Einsatz. Dann spielt eine Gitarre vor, der Drummer betont langsam rhythmisch dazu und ein wildes Solo wird ergänzt. Dieses klingt sehr verspielt und zieht sich. Der Wechsel in einen recht modernen Groove und einem erneuten, jetzt melodischen Solo steht uns bevor. Die Blastbeats sind vernichtend und die durchlaufende Doublebass kurz vor dem Ende ist hervorragend. Mit gezupften Gitarrenklängen lässt man den Song ausklingen.

Blacken The Sky stammt vom Demo aus dem Jahre 2006 und wurde neu eingespielt. Schön fix geht es los und dann groovt man ordentlich und die Doublebass darf auch mitspielen. Kann man so machen. Der Song hat einen gewissen Drive und eine kleine melodische Note. Einige Riffs schocken schon und machen Laune, aber hundertprozentig kann mich der Song nicht umhauen. Der doppelte Gesang an einigen Stellen schockt aber. Klingt viel old schooliger als ihre neueren Sachen, allerdings wurde der Song halt modern produziert. Das Solo knallt ohne Ende und auch das ansonsten dunkle Riffing fetzt.

Cover Nummer eins hört auf den Namen Behind Space und ist echt erste Sahne. An das Original kommt es aber nicht ran. Dieses stammt von In Flames und wurde auf The Jester Race verewigt. Dieses Album ist wohl eines der geilsten melodischen Death Metal Alben, welches je herausgekommen ist. Die Burschen bringen den Song ein wenig aggressiver, vor allem vom Gesang her und auch ein wenig moderner herüber, aber die alte Schule bekommt man aus dem Song nicht heraus und das ist auch gut so. Gutes Cover.

Bewitches geht fast sieben Minuten. Im Original stammt es von Candlemass und sicherlich habe ich den Song schon einmal gehört, vertraut bin ich damit aber nicht, da ich Candlemass nicht unbedingt höre. Nicht, weil ich sie schlecht finde, sondern weil ich andere Bands besser finde. Der Song klingt aber so, als wäre er sehr nah am Original, zumal sie auch mit einem doomigen Cleangesang arbeiten. Teilweise wird dieser mit Growls ergänzt. Die Instrumente klingen natürlich ein wenig moderner, was sicherlich der Produktion geschuldet ist. Meins ist es nicht, aber es durchaus interessant, dass sie sich daran wagen.