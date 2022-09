ProgPower Europe vom 30.09. bis 02.10.2022 in Baarlo, Niederlande (Vorbericht)

Festivalname: ProgPower Europe 2022

Bands: Von Hertzen Brothers, Mother Of Millions, Green Carnation, Iotunn, Godsticks, Feather Mountain, Smalltape, Inhalo, Seventh Wonder, Avandra, Meer, Vulkan, Nero Di Marte, Neverus

Ort: Jongerencentrum Sjiwa, Baarlo (Niederlande)

Datum: 30.09. – 02.10.2022

Kosten: Wochenendtickets = 96,00 €

Tagesticket Freitag, 30.09. = 30,00 €

Tagesticket Samstag, 01.10. = 45,00 €

Tagesticket Sonntag, 02.10. = 45,00 €

Genres: Progressive Metal, Progressive Rock, Alternative Metal, Alternative Rock

Veranstalter: ProgPower Europe (https://www.progpowereurope.com/)

Link: https://www.facebook.com/PPEurope/

Das ProgPower Europe Festival ist ein fester Sockel in der europäischen Festivallandschaft. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und so steht alles im Zeichen von progressiven wie alternativen Rock- und Metal-Klängen. An drei Tagen vom 30.09. – 02.10.2022 zieht es die Szene nach Baarlo. Das Dorf im Südosten der Niederlande liegt in der Gemeinde Peel en Maas, Limburg ein paar Kilometer südwestlich von Venlo in der Nähe der deutschen Grenze. Neben den heimischen Besuchern zieht es somit viele Deutsche nach Baarlo, um 14 Bands zu feiern. Jongerencentrum Sjiwa ist ein Ort, der für diverse Veranstaltungen genutzt wird. Die Anwohner von Baarlo schätzen den Club, der neben Musikveranstaltungen auch andere kulturelle Zwecke erfüllt.

Zurück zum ProgPower Europe Festival 2022, das in diesem Jahr nur zu gerne wieder die Pforten öffnet. Am ersten Festivaltag stehen zwei Gruppen in Form von Von Hertzen Brothers und Mother Of Millions bereit. Neben dem Wochenendticket können auch alle drei Tage einzeln gebucht werden. Am Samstag stehen Green Carnation, Iotunn und Godsticks an der Spitze des Line-Ups. Unterstützt werden sie von Feather Mountain, Smalltape und Inhalo. Zum Abschluss locken Seventh Wonder, Avandra und Meer. Die wiederum von Vulkan, Nero Di Marte und Neverus unterstützt werden. Ein Billing mit vielen bodenständigen Acts und jungen Gruppen, die noch oben Fuß fassen wollen. Der Mix mit den einzelnen Höhepunkten ist ein Ausflug zu unseren Nachbarn definitiv wert. Aus dem Großraum Duisburg / Düsseldorf kann man das ProgPower Europe Festival 2022 fast sogar noch als Heimspiel betrachten.

Die Running Order findet ihr direkt HIER! Alle aktuellen Informationen findet ihr zudem weiter oben und auf der Seite des Veranstalters.