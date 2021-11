Green Carnation: feiern 15 Jahre “The Acoustic Verses”

Im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums ihres Akustik-Albums The Acoustic Verses kündigt die norwegische Progressive Metal-Band Green Carnation eine exklusive Deutschland-Show am 1. Februar 2022 im Hamburger Knust an. Des Weiteren bestätigt die Band aus Kristiansand eine um drei Extra-Songs erweiterte Neuauflage von The Acoustic Verses, die am 3. Dezember 2021 über Season Of Mist erscheinen wird.

Die Band verspricht für den 1. Februar 2022 eine einzigartige Show, denn “wir haben natürlich einige Erfahrungen, was Akustik-Konzerte angeht, darunter das berühmte Under The Dam 2006. Alle geplanten Konzerte der kommenden Tour, auch das in Deutschland, finden natürlich unter anderen Umständen und in einem anderen Format statt. Aber die Band wird hart an sich arbeiten, dem Publikum eine einzigartige Vorstellung zu liefern. Es wird Songs zu hören geben, die wir noch nie live gespielt haben, alte Stücke, die wir um arrangiert haben; natürlich liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Material von The Acoustic Verses.”

Zur Wiederauflage des Albums von 2006 gibt es folgende Informationen: The Acoustic Verses erscheint am 3. Dezember 2021. Die von Maor Appelbaum remasterte Version wird drei Bonustracks enthalten, außerdem ein von Lukasz Jaszkas neu gestaltetes Cover sowie erstmalig eine Vinylausgabe des Albums. Dazu sagt Sänger Kjetil Nordhus: “Auf dieses Paket haben wir und die Fans eine ganze Weile gewartet! The Acoustic Verses ist ein Album, das einen besonderen Stellenwert in unserem Katalog einnimmt. Wir hoffen, die Fans werden das tolle neue Artwork, die drei Extra-Songs, den besseren Sound und natürlich die erstmalige Vinylauflage mögen.”

Gegründet wurden Green Carnation 1990 von Ex-Emperor-Bassist Terje Vik Schei (aka Tchort). Nach diversen Umbesetzungen und einer Pause von sechs Jahren kam die Band Ende 1998 wieder zusammen und sammelte Ideen für ihr Debütalbum; dieses wurde 1999 mit befreundeten Gastsängern (u. a. Vibeke Stene von Tristania und Synne „Soprana“ Larsen von In the Woods…) aufgenommen und erschien 2000 unter dem Titel Journey To The End Of The Night bei Prophecy Productions. Das zweite Album Light Of Day, Day Of Darkness folgte 2001, allerdings war von der vorigen Besetzung nur Tchort übriggeblieben und Gründungsmitglied Anders Kobro (mittlerweile Schlagzeuger bei Carpathian Forest) gehörte neben Kjetil Nordhus (Trail Of Tears), Bjørn Harstad (In the Woods…) und Stein Roger Sordal nun zur Band. Das Album wurde mit zahlreichen Gastmusikern aufgenommen, enthielt nur ein einziges 60-minütiges Stück und zeigte Anklänge an Gothic Metal und Progressive Metal. Es war Album des Monats Dezember im deutschen Metal Hammer und wurde in Gänze beim Wacken Open Air 2002 aufgeführt. Green Carnation wechselten danach zu Season of Mist und entwickelten auf den folgenden Alben ihren Stil deutlich weiter, was bei der Presse zumeist auf positive Resonanz stieß. Im deutschen Metal Hammer wurde A Blessing In Disguise, nun zusätzlich mit Keyboarder Bernt A. Moen, Album des Monats Juli 2003. Auf The Quiet Offspring und The Acoustic Verses spielten Kenneth Silden Keyboard und Michael Krumins Gitarre, auf The Acoustic Verses übernahm Tommy Jackson das Schlagzeug. Tchort kündigte im Beiheft das Album The Rise And Fall Of Mankind an, welches jedoch bislang nicht erschienen ist. Nach der Veröffentlichung einer zweiten Live-DVD im Jahr 2007 wurde es ruhig um die Band. Erst 2014 kamen Green Carnation wieder für ein Konzert zusammen. Ab 2016 spielte die Band regelmäßig live, zuletzt im Mai 2020 in ihrer Heimatstadt Kristiansand. Kurz vorher erschien mit The Leaves Of Yesteryear ein weiteres Album. Jetzt werden sie mit dem exklusiven Deutschland-Konzert in Hamburg ein weiteres Zeichen setzen.