Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Amon Amarth, Budgie, Finsterforst, Totentanz u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Rhapsody Of Fire – My Sacrifice

Artist: Rhapsody Of Fire

Herkunft: Italien

Song: My Sacrifice

Album: Dark Wings Of Steel

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://www.rhapsodyoffire.com

Amon Amarth – Amon Amarth

Artist: Amon Amarth

Herkunft: Schweden

Song: Amon Amarth

Album: Once Sent From The Golden Hall

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://www.amonamarth.com

Green Carnation – Rain

Artist: Green Carnation

Herkunft: Norwegen

Song: Rain

Album: A Blessing In Disguise

Genre: Death Metal, Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GreenCarnationNorway/

Primordial – Graven Idol

Artist: Primordial

Herkunft: Irland

Song: Graven Idol

Album: A Journey’s End

Genre: Black Metal, Folk Metal, Celtic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://www.primordialofficial.com

Orange Goblin – Beginners Guide To Suicide

Artist: Orange Goblin

Herkunft: England

Song: Beginners Guide To Suicide

Album: Healing Through Fire

Genre: Stoner Metal, Stoner Rock

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://www.orangegoblinofficial.com

Axel Rudi Pell – Night And Rain

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Night And Rain

Album: The Masquerade Ball

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Schammasch – Katabasis

Artist: Schammasch

Herkunft: Schweiz

Song: Katabasis

Album: Hearts Of No Light

Genre: Black Metal, Ambient Metal, Doom Metal, Avantgarde Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://schammasch.com

Avalanch – Madre Tierra

Artist: Avalanch

Herkunft: Spanien

Song: Madre Tierra

Album: Los Poetas Han Muerto

Genre: Melodic Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://www.avalanch.net

Vanishing Point – Father (7 Years)

Artist: Vanishing Point

Herkunft: Australien

Song: Father (7 Years)

Album: Tangled In Dream

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/vanishingpointaustralia/?ref=page_internal

Budgie – Young Is A World

Artist: Budgie

Herkunft: Wales

Song: Young Is A World

Album: Squawk

Genre: Hard Rock, Heavy Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 1972

Spielzeit: 8:06 Minuten

Link: http://www.budgie.uk.com

Burial Vault – The Immortal Curse

Artist: Burial Vault

Herkunft: Deutschland

Song: The Immortal Curse

Album: Come To Grief (EP)

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: http://burialvault.net

Black Messiah – A Feast Of Unity

Artist: Black Messiah

Herkunft: Deutschland

Song: A Feast Of Unity

Album: Walls Of Vanaheim

Genre: Pagan Metal, Viking Metal, Symphonic Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BlackMessiah666/

Chthonic – 第八章 恨弒三界 (復讎之二) / Slaughter in Tri-Territory

Artist: Chthonic

Herkunft: Taiwan

Song: 第八章 恨弒三界 (復讎之二) / Slaughter in Tri-Territory

Album: 永劫輪迴 / Relentless Recurrence

Genre: Extreme Metal, Melodic Black Metal, Death Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://chthonic.tw/en/

Bethlehem – Kapitel Mensch

Artist: Bethlehem

Herkunft: Deutschland

Song: Kapitel Mensch

Album: Schatten Aus Der Alexander Welt

Genre: Dark Metal, Depressive Black Metal, Black Metal, Doom Metal, Experimental Rock

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://bethlehem.bandcamp.com

Havok – Don’t Do It

Artist: Havok

Herkunft: USA

Song: Don’t Do It

Album: V

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: http://havokband.com

Totentanz – Schwarzer Vogel

Artist: Totentanz

Herkunft: Österreich

Song: Schwarzer Vogel

Album: Totentanz (EP)

Genre: Gothic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: http://www.totentanz.at

The Agonist – Ideomotor

Artist: The Agonist

Herkunft: Kanada

Song: Ideomotor

Album: Prisoners

Genre: Melodic Death Metal, Metalcore

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TheAgonistOfficial

Finsterforst – Zerfall

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Zerfall

Album: Zerfall

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Demon – Blue Skies In Red Square

Artist: Demon

Herkunft: England

Song: Blue Skies In Red Square

Album: Taking The World By Storm

Genre: NWOBHM, Hard Rock, Heavy Metal, Heavy Rock

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.demon-official.com

Distorted Harmony – Unfair

Artist: Distorted Harmony

Herkunft: Israel

Song: Unfair

Album: Utopia

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.distortedharmony.com

Fortsetzung folgt!

