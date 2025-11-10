The Old Dead Tree: veröffentlichen neue Single „Time Has Come“ aus der kommenden EP „London Sessions“

Nachdem sie über zwei Jahrzehnte lang die Konturen der französischen Dark-Progressive-Metal-Szene geprägt haben, kehren The Old Dead Tree mit Time Has Come zurück, der zweiten Singleauskopplung aus ihrer kommenden EP London Sessions. Der Track wurde in den Abbey Road Studios mit François-Maxime Boutault (Behemoth, Dagoba) aufgenommen und von Tony Lindgren (Opeth, Paradise Lost) gemastert. Er fängt einen entscheidenden Moment in der Entwicklung der Band ein, in dem Intensität und Emotion in perfekter Spannung aufeinandertreffen.

Seht euch das Video zu Time Has Come hier an:

London Sessions wird am 28. November auf allen Plattformen veröffentlicht.

Als Teil dieser besonderen Aufnahme in den weltberühmten Abbey Road Studios liefern The Old Dead Tree einen Sound, der sowohl unmittelbar als auch introspektiv ist, eine Synthese aus der Aggressivität des Metal und der Sensibilität des Progressive Rock. Time Has Come ist sowohl Abschied als auch Erneuerung: ein Song, der sich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst ist, aber dennoch unerschütterlich in seiner Wahrheit bleibt.

Die Trackliste findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Cover Art: Henri Lejeune

Fotografie: Band- und Studiofotos aufgenommen von Julien Metternich



FFO: Katatonia, Paradise Lost, My Dying Bride

Gastmusiker:

Raphaël Verguin (Psygnosis) — Cello

The Old Dead Tree sind:

Manuel Munoz – Gesang

Nicolas Chevrollier – Gitarren & Hintergrundgesang

Nicolas Cornolo – Gitarren

Gilles Moinet – Bassgitarre

Raphaël Antheaume – Schlagzeug

The Old Dead Tree online:

https://www.facebook.com/TheOldDeadTree.Official/

https://www.instagram.com/theolddeadtreeofficial/