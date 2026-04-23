Wolfmother: kehren für umfangreiche Sommertournee 2026 nach Europa zurück

Wolfmother sind zurück auf den Bühnen Europa. Die Hardrock-Band um Andrew Stockdale wird diesen Sommer mehr als 30 Konzerte geben und damit ihre bislang umfangreichste Europatournee seit Jahren absolvieren.

Die Tournee startet Mitte Juli in Spanien und führt nach Barcelona, Pamplona, Madrid, Sevilla, Valencia, Murcia und Burgos, bevor es zum Rock No Rio Febras-Festival nach Portugal weitergeht. Anschließend reist die Band nach Großbritannien – ins Shepherd’s Bush Empire in London, in die O2 Academy in Bristol und ins O2 Ritz in Manchester –, bevor sie eine einmonatige Tournee durch Deutschland, Österreich, die Schweiz, die Niederlande und Italien absolviert, die Ende August endet.

Ein Highlight der Tournee ist der Auftritt in Pamplona in der Navarra Arena am 18. Juli, wo Wolfmother die Bühne mit niemand Geringerem als ZZ Top teilen werden.

Kurzbiografie

Wolfmother wurden im Jahr 2000 in Sydney gegründet. Woman gewann 2006 den Grammy Award for Best Hard Rock Performance; zusammen mit Joker And The Thief wurden beide Songs durch Guitar Hero II zur Hymne einer ganzen Generation. Wolfmother sind vor allem eines: eine der besten Live-Bands unserer Zeit. Mit Auftritten bei Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo und Rock In Rio sowie Konzerten an der Seite von Guns N‘ Roses, AC/DC und ZZ Top haben sie sich auf den größten Bühnen der Welt einen Namen gemacht.

Wolfmother – Tour 2026

17.07.2026 Barcelona Razzmatazz 2

18.07.2026 Pamplona Navarra Arena (with ZZ Top)

19.07.2026 Madrid Sala But

21.07.2026 Sevilla Sala Custom

22.07.2026 Murcia Sala Mamba!

23.07.2026 Valencia Roig Arena

25.07.2026 Salvador Briteiros Rock no Rio Febras

26.07.2026 Burgos Sala Andén 56

28.07.2026 London Shepherd’s Bush

29.07.2026 Bristol O2 Academy Bristol

30.07.2026 Manchester O2 Ritz Manchester

01.08.2026 Breitenbach am Herzberg Burg Herzberg Festival

02.08.2026 Heidelberg halle02

04.08.2026 Erlangen E-Werk Kulturzentrum

05.08.2026 Düsseldorf Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation

06.08.2026 Bremen Culture Centre Schlachthof

08.08.2026 Utrecht TivoliVredenburg

11.08.2026 Graz Kasematten Schlossbergbühne

13.08.2026 Innsbruck Music Hall Innsbruck

14.08.2026 Ennetmoos Teffli-Rally

15.08.2026 München Backstage DE

16.08.2026 Chemnitz Kulturbahnhof Chemnitz

20.08.2026 Zwolle Hedon Zwolle

21.08.2026 Den Haag Zuiderparktheater

22.08.2026 Maastricht Muziekgieterij

24.08.2026 Rubigen Mühle Hunziken (Open Air)

25.08.2026 Solothurn Kulturfabrik Kofmehl

26.08.2026 Lausanne Les Docks

27.08.2026 Empoli Beat Festival

28.08.2026 Cervia Discoteca Rock Planet

29.08.2026 Teramo Suburbiae Unexpected Festival