SOL Sonic Ride Cologne: geht im April in die zweite Runde, feat. Witchcraft, Truckfighters, Lowrider, Zerre & viele mehr

Nach einem restlos ausverkauften Debüt im Jahr 2025 kehrt das SOL Sonic Ride Cologne 2026 für seine zweite Ausgabe zurück. Am Samstag, den 11. April 2026, verwandeln sich das Carlswerk Victoria und der benachbarte Club Volta erneut in ein Get-Together der Heavy-Music-Szene mit einem massiven Line-Up!

Präsentiert von dem Underground-Label und Booking Agentur Sound Of Liberation (Desertfest Berlin, Keep It Low, Up In Smoke u.v.m.), bietet das eintägige Festival auf zwei Bühnen einen ganzen Tag internationale Liveperformances, fuzzige Riffs und Heavy Grooves in intimer Festivalatmosphäre. Mit dabei sind unter anderem die schwedischen Retro-Doom-Pioniere Witchcraft, die Fuzz-Rock-Institution Truckfighters sowie die Desert-Rock-Veteranen Lowrider. Ergänzt wird das Billing durch Acts wie Elephant Tree, Cult Of Occult, Zerre, Bongbongbeerwizards, Coltaine und Yeast Machine; ein Querschnitt durch die aktuelle Speerspitze des Heavy Undergrounds.

Save The Date: Samstag, 11.04.2026 – Einlass: 14:00, Beginn: 15:00

Locations: Carlswerk Victoria + Club Volta, Köln

Tickets: https://www.soundofliberation.com/festivals/sol-sonic-ride-cologne