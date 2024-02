Cognitive: kündigen Nordamerika-Tournee an

Gestern gaben Cognitive die Ankündigung einer Headliner-Tour durch Nordamerika bekannt, bei der sie von Trenchlung unterstützt werden!

Die knochenzerschmetternde Death Metal-Elite aus New Jersey hat ihre Fans seit letztem Jahr mit der Ankündigung eines neuen Albums genervt und gestern zusammen mit der Tour-Ankündigung, bestätigen sie, dass es tatsächlich fertig ist, bald kommt und die Details gleich um die Ecke sind!

Behaltet die sozialen Netzwerke von MBR und Cognitive in diesem Frühjahr im Auge, um alle Details zum neuen Album zu erfahren …

Gitarrist Rob Wharton kommentiert die bevorstehende Tournee wie folgt:

„At last! After finishing our tour cycle for our last release, we had taken some time off to record our new Metal Blade album, music videos, content, recharge our batteries, and now it’s time to hit the road again. We wanted to hit the road when our new single drops, so we figured we would make our way up to Canada for the special occasion and take our dissonant pals in Trenchlung out for a small run of shows. We will be playing two new songs off our upcoming record, so we figured it was time to get our feet wet again in preparation for the rest of the year’s tour plans. We hope to see you at a show, and keep your eyes and ears peeled for the new album announcement!!“

Letztes Jahr veröffentlichte die Band die eigenständige Single Rot Eternal (siehe Video hier) und machte erste Andeutungen auf ein neues Cognitive -Album: „Rot Eternal was the second song written for our upcoming album, and when we did our pre-production recording we kept coming back to the song and saying ‚man this is like, really awesome.‘ We hope you all enjoy this stand alone single, and keep an eye out for the new record next year!“

Cognitives anstehende Headliner-Tour durch Nordamerika beginnt am 28. März im Mona Lisa in Brooklyn, NY, und endet in Salem, MA. Danach geht es weiter in den Norden Kanadas, wo die Band durch Quebec und Ontario tourt und am 05. April einen letzten USA-Stopp in Corning, NY, in der Marconi Lounge absolviert. Support wird bei allen kanadischen Shows von Trenchlung geleistet. Danach geht es nach Übersee, wo die Band mit PaRtY-CaNnOn am 3. Mai in Hamburg startet und am 18. Mai in den Niederlanden zu Ende geht.

Cognitive w/ Trenchlung:

03.28.24 Brooklyn, NY @ The Mona Lisa*

03.29.24 Salem, MA @ Koto*

03.30.24 Sherbrooke, QC @ Le Murdoch

03.31.24 Montreal, QC @ Foufounes Cabaret

04.01.24 Hamilton, ON @ Vertagogo

04.02.24 St. Catharines, ON @ Warehouseban

04.04.24 Toronto, ON @ Hard Luck

04.05.24 Corning, NY @ Marconi Lodge*

*nur Cognitive

Cognitive w/ PaRtY-CaNnOn:

5.03.24 Hamburg, DE @ Bambi Galore

5.05.24 Copenhagen, DK @ Stengade

5.07.24 Essen, DE @ Don’t Panic

5.08.24 Charleroi, BE @ MCP Apache

5.09.24 Aarau, CH @ KiFF Foyer

5.10.24 Augsburg, DE @ Ballonfabrik

5.12.24 Darmstadt, DE @ Steinbruch Theater

5.13.24 Erfurt, DE @ VEB Bandhaus

5.14.24 Osnabrück, DE @ Bastard Club

5.15.24 Kortrijk, BE @ De Verlichte Geest

5.16.24 Alkmaar, NL @ The Scrapyard

5.17.24 Eindhoven, NL @ Dynamo

5.18.24 Arnhem, NL @ Willemeen

Mehr über Cognitive:

Nach der Veröffentlichung einer EP und eines Full-Length-Albums unterzeichneten Cognitive 2016 bei Unique Leader Records und veröffentlichten ihr Album Deformity, das die Hingabe der Band zu ihrem Handwerk in einer Geschichte über die Legende des Jersey Devil in ihrem Heimatstaat zeigte. Die Band erweiterte ihren Tourplan, schrieb weiter und trieb sich selbst innerhalb des Genres mit Technik, Geschwindigkeit, Brutalität und Songwriting voran, was auf der 2018er-Veröffentlichung Matricide noch mehr zum Vorschein kam, die konzentriertere Anstrengungen zeigte, während sie Geschwindigkeit und Technik noch mehr steigerte. Die Band verschwendete keine Zeit mit ihrem Tourplan und ging als Support für Fit For An Autopsy, Rivers Of Nihil, Through The Eyes Of The Dead, Vulvodynia, Lorna Shore und andere auf Tour, zusammen mit einem Auftritt beim Maryland Deathfest. Cognitive sind zu einer Tournee-Maschine geworden, die nur ein Ziel verfolgt – immer vorwärts zu kommen.

Mit der Veröffentlichung ihres letzten Albums Malevolent Thoughts Of A Hastened Extinction (2022) hat die Band mehr Vielfalt und Songwriting denn je an den Tag gelegt und beweist einmal mehr, dass sie sich nicht scheut, neue Konzepte musikalisch zu erforschen und neue Wege zu gehen.

Cognitive sind:

Rob Wharton – Gitarren

Harry Lannon – Gitarren

Shane Jost – Gesang

Tyler Capone-Vitale – Bass

AJ Viana – Schlagzeug

Cognitive online:

https://www.facebook.com/Cognitivenj

https://www.instagram.com/cognitive_nj