Thornbridge: veröffentlichen Lyricvideo zu neuer Single „My Last Desire“

Am 22. März 2024 erscheint bei Massacre Records das neue Studioalbum der Power Metal Band Thornbridge. Daydream Illusion wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digital Formaten erhältlich sein. Vorbestellungen sind schon jetzt möglich unter: https://lnk.to/daydreamillusion

Das neue Konzeptalbum erzählt die Geschichte eines Jungen, der alles daransetzt, seine eigene Traumwelt und die darin befindlichen Wesen vor der Zerstörung zu bewahren, die ihm in der realen Welt durch fragwürdige und inhumane Behandlungsmethoden und Operationen in einer Nervenheilanstalt während der frühen viktorianischen Zeit zugefügt wird. Nach einer ersten Single-Auskopplung, dem Album Titeltrack, feiert die Band nun Lyricvideo-Premiere zu ihrer neuesten Single My Last Desire! Thornbridge Fronter Jörg „Mo“ Naneder verrät uns über den Song:

„Der letzte Wunsch des Jungen ist, dass seine Geschichten, die er in seiner Traumwelt erlebt hat, weitererzählt werden. Denn so können seine Fantasiewesen in den Träumen und Vorstellungen anderer Menschen weiterleben, wenn der Junge selbst seine Erinnerungen komplett verliert.

Eine Besonderheit dieses Songs ist die fast durchgängig gleichbleibende Melodie in der Strophe.

Diese war auch mit die erste Idee überhaupt zum neuen Album. Neben dem einfach gehaltenen Chorus ist die Strophe somit auch sehr einprägsam. Damit haben wir zwei Ohrwürmer in einen Song gepackt.“

My Last Desire läuft ab sofort bei allen Streaminganbietern, das neue Lyricvideo seht ihr hier:

Thornbridge schlagen auf ihrem 3. Studioalbum Daydream Illusion melancholischere Töne an, was sich auch in den Vocals widerspiegelt, die weniger aggressiv und cleaner sind. Besonderes Augenmerk wurde auf eingängige Melodien und die Texte gelegt, und zum ersten Mal hat es auch eine Ballade aufs Album geschafft.

Daydream Illusion wurde von Sebastian „Seeb“ Levermann in den Greenman Studios gemixt sowie gemastert, für das Cover Artwork wurde Juanjo Castellano Rosado engagiert.

Daydream Illusion Tracklist:

1. Come On In!

2. Daydream Illusion

3. Kingdom Of Starlight

4. I Am The Storm

5. Sacrifice

6. Island Of My Memories

7. Send Me A Light

8. Bird Of Salvation

9. Final War

10. My Last Desire

11. Lost On The Dark Side

Thornbridge sind:

Jörg „Mo“ Naneder – Lead Vocals, Gitarren

Patrick „Pat“ Rogalski – Lead-Gitarre, Backing Vocals

Thomas „Tomi“ Göttlich – Bass

Vincent Bechtold – Drums

