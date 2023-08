Love Your Witch – Journey Into The Unknown

Artist: Love Your Witch

Herkunft: Tel Aviv, Deutschland

Album: Journey Into The Unknown

Genre: Heavy Rock, Doom

Spiellänge: 52:57 Minuten

Release: 15.09.2023

Label: Reality Rehab Records, Fantasticore Productions

Link: https://www.facebook.com/stonertrashwitches/?locale=de_DE

Bandmitglieder:

Bass, Gitarre, Gesang – Mor Gal

Gitarre – Michael Kozlovsky

Schlagzeug – Amit Abrahamy

Tracklist:

Fire Lady Under Water Breaking Point Barrel In The River Care Free Witches Blues Temples Down Superman

Das Trio Love Your Witch kommt aus Tel Aviv, Israel, und sind in der dortigen Szene schon lange keine Unbekannten mehr, schließlich habe sie seit ihrer Gründung 2017 nach der selbst betitelten EP Love Your Witch (2018) mit If You Love Your Witch Kill Her (2019) Fucking Relentless (2019), Wow! That Sweet Magic (2020) und Journey Into The Unkown bereits vier Alben herausgebracht.

Im Frühjahr 2023 waren sie das erste Mal auf Europatour, veröffentlichten bereits digital das neue Album, die CD- und Vinyl-Veröffentlichung erfolgt nun am 15.09.2023 über das in Berlin angesiedelte Label Fantastico Production. Wenn das Label der Israeli in Berlin sitzt, muss mich irgendwie wieder so ein Spürhund/Promo-Pitbull darauf hingewiesen haben!? Ja, so ist es, denn das Trio war mir zunächst einmal total unbekannt. Als ich vernommen habe, dass es sich bei der Band um Israelis handelt, bin ich dann doch sehr hellhörig geworden, denn auch das letzte Album Funrider von den Israelis The Great Machine erschien bei einem Berliner Label, nämlich Noisolution. Und klar, wurde mein Geschmack mal wieder voll getroffen, das Schnüffelnäschen weiß natürlich, worauf ich stehe und wie man mich antriggert.

Wobei ich mich mit dem ersten Song Fire Lady zunächst noch echt etwas schwertue. Klar, muss die Hexe brennen, aber doch nicht so. Folkig, mit akustischer Gitarre kommt der Song daher, bis erst gegen Ende das Feuer (ab Minute 6) zu glimmen beginnt.

Dann kommt Under Water. Lt. dem Hexenhammer (jenem ominösen Buch aus der Hexenverfolgung des Mittelalters) testet die Wasserprobe, ob die Hexe unter Wasser atmen kann. Wenn ja, gilt das als Beweis ihrer Zauberkraft. Sie endet natürlich in der Regel tödlich. Ich fange allerdings voll Feuer bei Under Water, denn da scheint die Witch voll in Flammen zu stehen. Ein geiler, doomiger Titel, der mich regelrecht in Brand setzt. Dann geht es so richtig ab, denn es wird doomig und heavy zugleich. Der Hexenhammer wird geschwungen und es werden auf den weiteren Titeln keine Verluste gemacht. Da habe ich so richtig meinen Spaß dran.

Wieso das Album Journey Into The Unknown heißt, ist mir jetzt klar: Nach dem Opener Fire Lady konnte man ja überhaupt noch nicht erahnen, wohin die Reise geht. Die folgenden Tracks strotzen nur so vor Kraft. Schwere Songs zwischen Doom und Heavy, mit vereinzelten Sprenkeln anderer metallischer Stile, halten den Hexenhammer am Laufen, der sich auch in Gitarren-Exzessen verschlingt. Wenn wir schon einmal dabei sind, muss ich gestehen, dass der Blues Exzess Witches Blues für mich einer der Höhepunkte auf Journey Into The Unknown ist, aber auch das gleich darauf folgende und ziemlich düstere Temples Down versprüht eine besondere Magie.

Da kann ich nur noch feststellen: Journey Into The Unknown puts a spell on you!