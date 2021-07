Godslave: „Positive Aggressive“ Relase Show startet am 25.07.2021 um 18:00

Godslave nicht – deshalb haben sich die Fünf aus dem Saarland für den Release des neuen Albums Das Wort „Gewöhnlich“ gibt es beinicht – deshalb haben sich die Fünf aus dem Saarland für den Release des neuen Albums Positive Aggressive etwas ganz Besonderes ausgedacht: Eine Release – Tv Show!

Nicht ganz á la Jerry Springer aber den Bandmitgliedern wurde eine Stunde lang hart auf die Zähne gefühlt und das von einem Fan der ersten Stunde. Es wird Mega spannend, emotional, lustig und gespickt mit einem Haufen Insider-Informationen!

Außerdem wird zum ersten Mal ein kleiner Einblick in die Dokumentation gegeben, die im Herbst veröffentlich wird. Die Band ist bereits seit 2019 an diesem Mammutprojekt dran, das sich im Laufe des letzten Jahres radikal verändert hat. Ihr bekommt einen Eindruck, was mit der Band passiert ist und wie nah es am Aus war. Die Show wurde vorproduziert und wird als Premiere am 25. Juli um 18:00 auf Facebook und Youtube veröffentlich, die Band wird live zum Beantworten von Fragen mit dabei sein!

Hier der YouTube Link

Unsere Meinung zu Positive Aggressive: