Godslave: neue Single und Video „Show Me Your Scars“

Mit Show Me Your Scars, der vierten Single aus dem kommenden Godslave Studioalbum Positive Aggressive (Metalville / Rough Trade – VÖ 23.07.) möchte die Band ein ganz besonderes Anliegen vermitteln.

„Niemand muss irgendwas, aber wenn man will und sich nicht traut: Das darf nicht sein!

Show Me Your Scars und ist eine direkte Aufforderung an alle, ihre Wunden und Narben, körperlich oder seelisch, offen zu zeigen, offen darüber zu sprechen und sie nicht zu verschweigen. Denn eine Wunde heilt nur, wenn sie an die Luft kommt.

Im Video zu Show Me Your Scars haben es etliche mutige Menschen vorgemacht und offen gezeigt, was sie belastet – wie ist es mit euren Narben?

Wir alle tragen irgendwas mit uns rum, gemeinsam wird es leichter. Fangt an zu reden – fangt an, zuzuhören!“

Die Aktion Show Me Your Scars wird dabei unterstützt von der Deutschen Depressionsliga https://www.depressionsliga.de/ und der Initiative Rocken Hilft https://www.rockenhilft.de, die allen offen stehen, die Hilfe benötigen!

Unser Redakteur Michael E. konnte schon in das neue Album Positive Aggressive reinhören, hier kommt ihr zu seinem Review: