Tri State Corner: „Hypocrisia“ ist seit Freitag auf allen Streamingplattformen erhältlich

Tri State Corner hat etwas getan, was heutzutage eigentlich unmöglich scheint. Sie haben einen neuen und einzigartigen Rock-Sound geschaffen – den Bouzouki Rock. Ihre Herkunft aus drei Ländern, Deutschland, Polen und Griechenland, spiegelt sich in ihrem Namen wider, aber noch mehr in ihrem Musikstil und ihrer Lyrik. Sie mischen Hardrock-Melodien mit sensiblen, melancholischen Klängen in ihren Kompositionen und gewinnen Einzigartigkeit mit dem unverwechselbaren Geschmack des traditionellen griechischen Bouzouki.

Zeig mir wer du bist! Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Offenheit & Fairness. Tugenden die heutzutage nicht mehr selbstverständlich sind. Mit ihrer Single Hypocrisia sprechen die Bouzouki-Rocker genau dieses Thema an. Der eindringliche Refrain macht den Song zu einem absoluten Ohrwurm.

Hypocrisia ist ab sofort auf allen Streamingplattformen erhältlich: https://backl.ink/147110609