Callider: veröffentlichen neue Single & Video „Kalamas“ (feat. Kai Biegler von Parasite Inc.)

Mit The Explorer präsentiert Callider (Stefan Lange) sein zweites Album, eine klangliche Expedition, die Melodic Death Metal mit literarischer Tiefe und kultureller Reflexion verbindet.

Nach dem erfolgreichen Debüt Southern Stars (2023) geht Lange einen Schritt weiter: Statt Science-Fiction oder Viking-Klischees steht hier die Suche nach universellen Werten im Mittelpunkt – eine Hommage an vergessene Kulturen, historische Narrative und die Frage, was die Menschheit zusammenhält.

Musikalisch bricht Lange mit Genre-Konventionen: Bläser, orientalische Klänge (Makam-Musik) und akustische Balladen treffen auf klassische Metal-Riffs und abwechslungsreichen Gesang. Das Ergebnis ist ein zugänglicher, aber komplexer Sound, der selbst Nicht-Metal-Fans begeistert. Die Texte sind politisch, philosophisch und poetisch – von der Einheit der Menschheit (One Note) bis zur Kritik an gesellschaftlicher Spaltung.

Das Artwork (ein polynesischer Katamaran, der Sternen folgt) symbolisiert die Reise der Menschheit: Wir navigieren durch Krisen – doch was sind unsere Fixsterne? Mitmenschlichkeit, Solidarität, moralische Grundsätze. The Explorer ist kein Album zum Nebenbeihören, sondern eine Einladung zum Nachdenken.

Nun erschien mit dem Titel Kalamas außerdem die zweite Single samt Lyric Video aus dem kommenden neuen Album The Explorer. Auf dem Song ist zudem Kai Biegler, Sänger und Gitarrist der Aalener Melodic Death Metal Band Parasite Inc. zu hören, der auf Kalamas ein Gastsolo beisteuert.

„Inspiriert vom griechischen Nationalfeiertag „Ochi“-Tag, basieren die Texte lose auf den Ereignissen des italienisch-griechischen Krieges während des Zweiten Weltkriegs. „Kalamas“ ist der Name eines Flusses im Nordwesten Griechenlands, an dem einige der Kämpfe stattfanden. Die Texte spiegeln zudem die immerwährenden Streitigkeiten und Kriege wider, die die Menschheit gegeneinander führt. Der Song ist ein Statement gegen den Faschismus und würdigt diejenigen, die sich dagegen zur Wehr setzen“, kommentiert Stefan Lange.

Callider sind:

Vocals: Stefan Lange, Florian Stierstorfer, Marc Zeberer, Vanessa Marx

Guitars: Ettore Rigotti, Kristopher Karla, Stefan Lange

Bass: Ettore Rigotti, Stefan Lange

Drums: Dominik Back

Keyboards: Ettore Rigotti, Claus Bächer