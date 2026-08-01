John Coffey: kündigen neues Studioalbum „Not Alone“ für den 09.10. an

Die niederländische Punk- und Rock-’n‘-Roll-Größe John Coffey hat mit Not Alone ihr neues Studioalbum für den 9. Oktober über Long Branch Records angekündigt.

Not Alone dreht sich um die Kraft der Verbundenheit – Darum zu erkennen, dass da draußen andere Menschen sind, die genau das fühlen, was du fühlst. Egal, ob du diese Verbindung durch einen Partner, eine Freundschaft, ein Sorgentelefon oder in einem Raum voller Leute findest, die dieselbe Musik spüren. Reden hilft. Singen hilft. Lauthals Mitschreien hilft.

In Verbindung mit der Album-Ankündigung geben John Coffey mit der tiefgründigen Single It’s You einen weiteren Vorgeschmack aufs neue Album, nachdem kürzlich bereits die Single Hang The Choir erschienen war.

„Manchmal brauchen wir alle jemanden, der uns daran erinnert, dass wir nicht alleine sind. Jemand, der uns sieht, uns versteht und spüren lässt, dass unsere Erfahrungen wirklich etwas bedeutet“, kommentiert die Band. „It’s You ist kein Liebeslied für eine bestimmte Person, sondern zelebriert die menschliche Verbindung als Ganzes. Der Song ist all denen gewidmet, die wissen sollten, dass sie wichtig sind, und geht an diejenigen, die im Leben eines anderen Menschen etwas bewirken – oft, ohne es überhaupt zu bemerken.“

John Coffey spielen im August auf dem Amplifire Festival in Hamburg, weitere Livedates in Deutschland gibt es im November. Vorbestellt werden kann das Album in verschiedenen Konfigurationen ab sofort.

John Coffey haben sich den Ruf als eine der explosivsten Live-Bands Europas erspielt – und wurden mit dem legendären „Beer-Catch“-Moment sogar zu einer weltweiten Internet-Sensation. Von Graspop bis Sziget, von Wacken bis Pinkpop, vom Vainstream über das Jera On Air und 2000trees bis hin zum Hurricane und Southside – die niederländische Formation hat bereits etliche der größten Festivals besucht, das Melkweg in Amsterdam ausverkauft und ihr eigenes Punkrock-Festival, das Coffey Fest, ins Leben gerufen, um Gemeinschaft und kompromisslose Musik zu feiern.

Die Band hat noch nie die Augen vor der Welt um sie herum verschlossen und nutzt ihre Plattform aktiv, um sich zu sozialer Gerechtigkeit und politischer Dringlichkeit zu äußern. Gewappnet mit neuer Musik, einem unerschütterlichen aktivistischen Ethos und zahlreichen europäischen Tourdaten beweist die Band, dass Haltung und dreckiger Rock ’n’ Roll eine perfekte Symbiose bilden.

John Coffey live 2026:

08.08. DE – Hamburg – Amplifire Festival

13.08. HU – Budapest, Sziget Festival

14.08. NL – Lierop, Nirwana Tuinfeest

26.09. CH – Solothurn, 25 Jahre Elevenball

08.10. NL – Utrecht, ACU (ausverkauft)

09.10. NL – Utrecht, De Helling (ausverkauft)

10.10. NL – Utrecht, DB’s (ausverkauft)

13.11. BE – Lüttich, La Zone

14.11. BE – Sint-Niklaas, De Casino

25.11. DE – Köln, Luxor

27.11. DE – Berlin, Hole 44

10.12. NL – Deventer, Burgerweeshuis

11.12. NL – Groningen, Vera

17.12. NL – Rotterdam, Rotown

18.12. NL – Eindhoven, Dynamo