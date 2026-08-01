Ghøstkid: stellen neuen Track „Ivory“ vor

Manchmal müssen Dinge erst enden, bevor sie von Neuem beginnen können: Ghøstkid kehren mit ihrer neuesten Single Ivory zurück und kündigen gleichzeitig ihr drittes Album Follow The White Rabbit an, das am 2. Oktober 2026 über Century Media Records erscheinen wird.

Da die Band bereits vor einigen Wochen eine große Europa- und UK-Tour unter dem gleichen Namen angekündigt hat und das Projekt in den sozialen Medien bereits intensiv angekündigt wurde, dürfte die Bekanntgabe des Albums für Fans keine große Überraschung sein. Ivory gibt einen ersten Einblick in das kommende Album und bietet einen Vorgeschmack auf das, was bevorsteht: eine Reise durch die Dunkelheit des menschlichen Geistes.

Das neue Album Follow The White Rabbit wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

• Limitierte CD im Digipak

• CD im Digipak (US-Version)

• Neon-Pink-LP

• Limitierte schwarz-weiß gespritzte LP *exklusiv bei der Band erhältlich, weltweit auf 500 Exemplare limitiert

• EcoMix-Magenta-LP (US-Version)

• Digitales Album

Follow The White Rabbit Tracklist:

1. The End

2. Ivory

3. Mother Death

4. I Destroyed You

5. Follow The White Rabbit

6. Purple Snakes

7. Give Your Kids A Gun To Play

8. Neon (Feat. Maz Univerze)

9. Unconditionally

10. Lovely

11. White Rainbow

Ghøstkid live:

Follow The White Rabbit Europa-/Großbritannien-Tour 2026

mit Dropout Kings, Stain The Canvas und Seven Blood als Vorgruppen

08.10.2026 – Deutschland – Nürnberg – Z-Bau

09.10.2026 – Deutschland – Frankfurt – Das Bett

10.10.2026 – Schweiz – Zürich – Komplex Klub

11.10.2026 – Deutschland – München – Backstage Halle

13.10.2026 – Ungarn – Budapest – Analog Music Hall

14.10.2026 – Österreich – Wien – Viper Room

15.10.2026 – Polen – Krakau – Hype Park

16.10.2026 – Tschechien – Prag – Bike Jesus

17.10.2026 – Deutschland – Dresden – Tante Ju

19.10.2026 – Deutschland – Berlin – Lido

20.10.2026 – Deutschland – Hamburg – Kaiserkeller

21.10.2026 – Niederlande – Nimwegen – Doornroosje

23.10.2026 – Vereinigtes Königreich – Nottingham – Rescue Rooms

24.10.2026 – Vereinigtes Königreich – Manchester – Gorilla

25.10.2026 – Vereinigtes Königreich – London – Garage

27.10.2026 – Belgien – Gent – Vierde Zaal

28.10.2026 – Frankreich – Paris – Backstage By The Mill

29.10.2026 – Deutschland – Köln – Essigfabrik

Über Ghøstkid

„Rückblickend war es psychisch eine sehr schwere Zeit. Aber ich bin froh, offen darüber sprechen zu können. Es war eine Zeit, in der meine Gefühle zwischen totalem Burnout und dem Gefühl ‚alles ist unglaublich‘ hin- und herpendelten.“

Wenn Ghøstkid auf die letzten sechs Jahre zurückblickt, sah er sich sowohl privat als auch beruflich einem immensen Druck ausgesetzt. Nach einem befreienden Start mit seinem selbstbetitelten Century-Media-Debüt im Jahr 2020 gab es in Sebastian „Sushi“ Bieslers Kopf keinen Moment der Ruhe. In den folgenden Jahren führte sein Soloprojekt ihn auf Tourneen mit Bad Omens, Black Veil Brides und Blind Channel, auf Headliner-Tourneen und zu Auftritten bei Festivals wie dem Wacken Open Air und dem Summer Breeze – doch sein Kopf spielte ihm immer wieder Streiche. Der Erfolg ging einher mit Zweifeln und Druck, angeheizt durch finanzielle Schwierigkeiten, Führungsaufgaben, psychische Belastungen und tiefe Selbstreflexionen in diesen turbulenten Jahren. „Ich habe viel gelernt, ebenso viele Fehler gemacht und wirklich unterschätzt, was es bedeutet, auf eigenen Beinen zu stehen“, sagt Sushi, der Mitte 2026 einen Wendepunkt erreichte.

Nachdem er sich von seinen Bandkollegen getrennt hatte, fand er neue Mitstreiter, mit denen er seine Vision einer modernen Mischung aus Metalcore, Nu-Metal und Alternative Rock teilen konnte, und startet nun einen neuen Albumzyklus. In Anlehnung an Lewis Carrolls Kinderroman Alice Im Wunderland und das Computerspiel American McGee’s Alice ist Follow The White Rabbit eine Reise durch Sushis Gedankenwelt und bietet ungefilterte Einblicke in seine tiefsten Gedanken und Gefühle. „Sobald man den Kaninchenbau hinuntergeht, begegnet man vielen beängstigenden, seltsamen und verstörenden Dingen, die einen an seiner geistigen Gesundheit zweifeln lassen. Genau darum geht es auf diesem Album.“

Erneut produziert von seinem langjährigen Mitstreiter Sky van Hoff, lässt Ghøstkids drittes Album Sushis vielseitige Einflüsse wieder aufleben und formt sie zu einem modernen Sound. Follow The White Rabbit ist nicht nur ein weiteres fiktives Konzeptalbum, sondern eine Sammlung von elf Songs, die in konkreten Situationen aus Sushis Leben verwurzelt sind. Durch turbulente Jahre voller Zweifel und Kämpfe ist Ghøstkid zu einem Sprachrohr geworden. Nicht nur für Sushi, sondern für eine wachsende Gemeinschaft, die in der Ehrlichkeit seiner Musik Kraft und Trost findet.

„Ohne Ghøstkid wäre der Druck unerträglich gewesen.“

Ghøstkid sind:

Sushi – Gesang

Die vollständige Besetzung der Band wird noch bekannt gegeben …