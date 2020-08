Blind Guardian: spielen das Dong Open Air XX

Unglaublich aber wahr: Blind Guardian sind neuer Headliner des Dong Open Air XX! Für uns schließt sich damit ein historischer Kreis, denn derjenige Dong-Orga unter uns, der vor zwanzig Jahren die anderen Dong-Gründer dazu motivierte, ihre Idee eines eigenen Festivals in der Dong wirklich in die Tat umzusetzen, hatte zuvor erst über die Krefelder Barden und ihr Album Nightfall In Middle Earth seine Begeisterung für Metal entdeckt.

Und auch wenn es sich hier um einen der allerfettesten Metal-Acts deutscher Herkunft handelt, wird einmal mehr eine Band die Bühne entern, die sich aus euch, also dem legendären Dong-Publikum rekrutiert. Denn zumindest Markus, André und Hansi haben sich in den vergangenen Jahren schon unter euch gemischt und gemeinsam mit euch gefeiert.

Es ist also tatsächlich so, wie Hansi in unserem neuen Videotrailer sagt: es kommt zusammen, was zusammengehört! Wir freuen uns wahnsinnig!

Neu im Programm sind außerdem Brothers Of Metal aus Schweden, die mit ihrer Melange aus Power- und True-Metal spätestens seit diesem Jahr bzw. ihrem neuesten Album Emblas Saga zu den vielversprechendsten europäischen Newcomern zählen!

Anthrax und Myrath können 2021 leider nicht mit dabei sein, sind aber wie wir darauf erpicht, dass wir in Zukunft möglichst bald zueinander finden.

Sichert euch jetzt euer Ticket, um vom 8. bis 10. Juli 2021 mit Blind Guardian, Testament, Skindred, Emil Bulls, DragonForce, Fiddler’s Green, Blaze Bayley, Memoriam und all den anderen Leckerbissen ordentlich abzurocken!

Slow down and I walk to the hill!

Euer Dong Team