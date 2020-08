Lonewolf: enthüllen Albumdetails

Die True Metaller von Lonewolf werden am 25.09.2020 ihr mittlerweile 10. Studioalbum namens Division Hades bei Massacre Records veröffentlichen!

Das von Péter Sallai / Mortpaintgraphics kreierte Artwork sowie die Trackliste ist weiter unten verfügbar.

Das Album wird als C´2-CD Digipak, limitierte Vinyl LP in unterschiedlichen Farben sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellst werden » https://lnk.to/divisionhades

Division Hades wurde von Charles Greywolf im Studio Greywolf gemischt und gemastert.

Es strotzt nur so vor energiegeladenem und rasendem Metal, der mit treibenden Drums, fetten Riffs, schnellen Soli, eingängigen Hooks und rauen Vocals besticht!

Lonewolf – Division Hades

CD Digipak

CD 1 – Division Hades

1. The Last Goodbye

2. The Fallen Angel

3. Division Hades

4. Manilla Shark

5. Underground Warriors

6. To Hell And Back (InstruMETAL)

7. Alive

8. Lackeys Of Fear

9. Silent Rage

10. Drowned In Black

CD 2 – Into The Past We Ride

1. The Call (Intro)*

2. Into The Battle We Ride*

3. The Dark Throne*

4. Towards The Light*

5. Forgotten Shadows*

6. The Forgotten Valley Of Hades*

7. 1789*

8. Witch Hunter*

9. Sorcery*

10. Erik The Red*

*(Re-recorded)

Ltd. Vinyl LP

Side A

1. The Last Goodbye

2. The Fallen Angel

3. Division Hades

4. Manilla Shark

5. Underground Warriors

Side B

1. To Hell And Back (InstruMETAL)

2. Alive

3. Lackeys Of Fear

4. Silent Rage

5. Drowned In Black

Lonewolf live:

18.09.2020 CZ Jarômer – Nároďák Power Fest

10.10.2020 DE Augsburg – Ballonfabrik (Augsbangers Metal Meeting)

14.11.2020 DE Mannheim – 7er Club

05.12.2020 DE Erfurt – Club From Hell

27.03.2021 FR Colmar – Le Grillen (Skiull Crush Fest V)

01.05.2021 DE Remchingen – Kulturhalle Remchingen (No Playback Festival)

04.06.2021 DE Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

http://www.wolfdivision.com

https://www.facebook.com/lonewolfdivision

https://spoti.fi/32kYHDH