No Raza: veröffentlichen Best of Compilation auf Noble Demon

Die Death Metal Schwergewichte No Raza haben via Noble Demon eine brandneue Best of Compilation veröffentlicht!

Gegründet 1997 in Kolumbien, Südamerika, und jetzt in Florida, USA, ansässig, gehören No Raza zu einem der ausdrucksstärksten Acts, die die Szene zu bieten hat. Mehr als zwei Jahrzehnte energiegeladener und unerbittlicher Klänge, welche die Band nicht nur dazu brachten, die wichtigsten und größten Festivals in Südamerika zu bespielen, sondern auch die Bühne mit bekannten Acts rund um den Globus zu teilen, befinden sich nun in gebündelter Form auf einer Compilation. The Best Of No Raza ist eine bemerkenswerte Reise durch 24 Jahre Bandgeschichte und ein wahrhaft imposantes Zeitzeugnis, ganz im Namen des Death Metal. Sänger und Gitarrist Juan Cano dazu:

„The Best Of No Raza ist eine Compilation, die wir mit den repräsentativsten Songs unserer Geschichte zusammengestellt haben, eine Reise durch unsere gesamte Diskografie, mit einem erlesenen Repertoire voller klassischer Death Metal Klänge und intensiver Texte, welche den Menschen in all seinen Aspekten umfasst.“

Tracklists:

Transcending Material Sins

1. Ancient Wars

2. On The Verge Of Dying Out

3. Sail In Rot

4. Reborn

5. Fratricide

6. Atrición

7. En Carne Y Hueso

When Chaos Reigns

8. Evil’s Seed

9. Corderos Al Abismo

10. Débil Hombre

11. Contaminated Roots

12. Tiempos Malditos

13. Muerte Por Traición

Misantropía

14. Lloverá Sangre En El Barro

15. Ríos De Sangre

16. La Marcha

17. Hipocresía

18. Profetas

Del Poder A La Muerte

19. Tierra Desconocida

20. Involución

21. La Danza De La Destrucción

The Best Of No Raza ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich

Einen brandneuen Videoclip der Band, zum Track Atrición, seht ihr hier:

No Raza sind:

Juan Guillermo Cano – Vocals – Guitar

Jairo Hernán Gómez – Drums

Mike Spillane – Bass

Camilo Sanchez – Guitar

Info:

https://www.noraza.net

https://www.facebook.com/NORAZAMETAL/

Quelle: ALL NOIR