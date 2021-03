Danko Jones: kündigen neues Album „Power Trio“ für den 27.08. an

Mitten in der schlimmsten Pandemie der Neuzeit kündigen Danko Jones, die Hardrock-Band um den eloquenten Namensgeber, ihr zehntes Studioalbum Power Trio an. Nomen est omen. Denn der prägnante Titel gibt nicht nur die Marschrichtung der elf Songs vor, er feiert auch gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum einer kompromisslosen Band, die seit einem Vierteljahrhundert auf Trends und Moden genauso wenig Wert legt wie Motörhead und AC/DC.

Mit I Want Out (Denken wir das nicht alle seit einem Jahr?) erscheint die erste Single unterstützt von einem Video, das einen Blick in Wohn – und Schafzimmer wirft und die Auswüchse des Lockdowns zeigt.

Director: Patric Ullaeus @ Revolver FIlm)

I Want Out ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich, der Album VVK läuft!

Power Trio Tracklist:

1. I Want Out

2. Good Lookin’

3. Saturday

4. Ship Of Lies

5. Raise Some Hell

6. Blue Jean Denim Jumpsuit

7. Get To You

8. Dangerous Kiss

9. Let’s Rock Together

10. Flaunt It

11. Start The Show (feat. Phil Campbell)

