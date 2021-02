No Raza: veröffentlichen neues Musikvideo zu „Atrición“

Die Death Metal Schwergewichte No Raza haben einen neuen Videoclip zum Track Atrición veröffentlicht. Gegründet 1997 in Kolumbien, Südamerika, mittlerweile ansässig in Florida, USA, wurde No Razas aktuelles, von der Kritik hochgelobtes Album – Transcending Material Sins – am 20. März 2020 via Noble Demon veröffentlicht.

11 kraftvolle und gnadenlose Death Metal Hymnen, die direkt in die Fußstapfen von Grave, Asphyx und Obituary treten! Das brandneue Musikvideo zu Atrición seht ihr hier:

Sänger Juan Guillermo Cano über den Song:

„Atrición (Zermürbung/Abnutzung) ist Reue durch die ewige Strafe und das Leiden unter der Sünde, das dadurch hervorgerufen wird, dass man Lebewesen und unserer Hauptgöttin namens Mutter Erde geschadet hat, ein Vergehen, das mit Mühsal und ewigem Märtyrertum beglichen werden muss. Dieses Video ist etwas ganz besonderes, weil es während dieser für die Menschheit so schwierigen Zeit entstand. Es ist das Ergebnis dessen, was die Menschheit auf ihrem Weg auf diesem Planeten zerstört und beschädigt hat. Es ist erst der Anfang einer Ära der Wut und Verdammung durch die heilige Natur.„

Quelle: All Noir