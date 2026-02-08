Arroganz: kündigen Deutschland Tour für April/Mai an

Arroganz, die neueste Band bei Testimony Records, hat soeben die ersten Konzerte zur Unterstützung ihres kommenden siebten Albums angekündigt. Die ostdeutschen Death-Doom-Punks werden von der Berliner Band Dehuman Reign begleitet.

Arroganz kommentieren: „Wir freuen uns riesig, Euch endlich die Death Doom Punk’s Not Dead Tour ankündigen zu können“, erklärt Frontmann und Bassist -K- im Namen der Band. „Gemeinsam mit unseren Freunden Dehuman Reign werden wir im kommenden Frühjahr die heiligen Hallen des deutschen Death-Metal-Undergrounds zerlegen. Stellt Euch schon einmal auf viele brandneue Kracher ein, die es um ersten Mal live und garantiert voll auf die Fresse zu hören gibt. Die Death Doom Punks sind wieder da!“

Death Doom Punk’s Not Dead Tour 2026

Termine Deutschland

11 Apr 2026 Cottbus (DE) Gladhouse

09 May 2026 Wismar (DE) Fellfresse (without Dehuman Reign) +Zeit

16 May 2026 Wittstock (DE) Metal Power Open Air

21 May 2026 Kassel (DE) Goldgrube

22 May 2026 Kiel (DE) Schaubude

23 May 2026 Hamburg (DE) Bambi Galore

24 May 2026 Chemnitz (DE) Kulturbahnhof

29 May 2026 Frankfurt (DE) Ponyhof

23 May 2026 Bamberg (DE) Live Club

Mehr Informationen zu Arroganz findet ihr hier.

Arroganz sind:

-K- – Gesang, Bass, Gitarren (Studio)

-T- – Schlagzeug

-B- – Gitarren

Arroganz online:

www.facebook.com/arroganzgermany

www.instagram.com/arroganz666