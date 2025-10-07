Endstille: feiern am 11.10.2025 Jubiläumskonzert in der Räucherei in Kiel

Das norddeutsche Black-Metal-Aushängeschild Endstille feiert im Oktober 2025 sein 25-jähriges Bandjubiläum. Zu diesem Anlass findet am 11.10.2025 in der Räucherei in Kiel ein besonderes Konzert unter dem Motto 25 Jahre – At War With All statt.

Ein treffenderes Motto hätte man wohl kaum wählen können – schließlich hat die Kieler Band in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten immer wieder für Diskussionen und Reibungspunkte in der Metal-Szene gesorgt.

Doch an diesem Jubiläumsabend stehen Endstille nicht allein auf der Bühne: Unterstützung kommt von ihren langjährigen Weggefährten Arroganz. Zwischen den Death-Doom-Punks aus Cottbus und den Black-Metal-Punks aus Kiel besteht seit Jahren eine enge Freundschaft, und gemeinsame Auftritte haben bei beiden Bands bereits Tradition.

Abgerundet wird das Line-up durch Flagras und Verheerer, die den Abend komplett machen.

Tickets sind im Vorverkauf für 25 Euro und an der Abendkasse für 30 Euro erhältlich.

Datum: 11.10.2025

Bands: Endstille, Arroganz, Verheerer, Flagras

Ort: Räucherei, Kiel

Beginn: 20:00

Altersbeschränkung: ab 16 Jahre