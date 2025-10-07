Sarayasign: veröffentlichen neue Single „The Wanderer“ vom kommenden Album

Die schwedische, cineastische, melodische Hard Rock-Band Sarayasign kehrt mit ihrer emotionalsten und geschichtengetriebenen Single bis dato zurück: The Wanderer. Der Song, der am 3. Oktober 2025 über Black Lodge Records veröffentlicht wird, entführt die Hörer in eine Welt voller Herzschmerz, Tragödie und dem ewigen Kampf zwischen Licht und Schatten. Seht euch das Video hier an:

The Wanderer ist Teil des Albums Shadows Of The Dying Light, das am 31. Oktober ebenfalls über Black Lodge Records erscheinen wird. Sarayasign ist nicht nur eine Band – es ist ein cineastisches Hard Rock-Erlebnis, in dem orchestrale Pracht auf modernen Rock und Metal mit beeindruckender Präzision trifft.

Mit donnernden Riffs, mitreißenden Melodien und reichen, immersiven Atmosphären kreiert Sarayasign klangliche Landschaften, die sowohl emotional kraftvoll als auch musikalisch episch sind. Jedes Album entfaltet sich als eine miteinander verbundene Konzeptgeschichte, die Zeit, Raum und menschliche Emotionen umfasst. Dennoch steht jeder Track für sich und bietet sofortige Wirkung für Gelegenheitshörer, während tiefere narrative Schichten für diejenigen bereitstehen, die bereit sind, das volle Universum von Sarayasign zu erkunden.

Nach den von der Kritik gefeierten Alben Throne Of Gold (2022) und The Lion’s Road (2023) bereitet sich die Band auf ihre bisher ambitionierteste Veröffentlichung vor: Shadows Of The Dying Light (2025) – eine intensive, cineastische Reise, die symphonische Pracht mit scharfem modernem Rock und Metal verbindet. Die Trackliste findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Aufgenommen in den legendären Top Floor Studios in Göteborg mit dem außergewöhnlichen Schlagzeugproduzenten Jakob Herrmann (Evergrey, Amaranthe, Devin Townsend) und gemischt/gemastert von dem weltbekannten Jacob Hansen (Volbeat, Pretty Maids, Amaranthe, Evergrey) in den Hansen Studios, fängt Shadows Of The Dying Light Sarayasign in der Blüte ihrer kreativen Kraft ein.

Musik & Lyrics:

Jesper Lindberg

Daniel Lykkeklev

Stefan Nykvist

Peter Lundin