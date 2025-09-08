N.Y.C.: kündigen Debütalbum “Built To Destroy” an und liefern erste Single “Heavy As Hell”

Wie würde es klingen, wenn AC/DC sich in einer Gasse mit Judas Priest prügelten, während Motörhead daneben eine Harley aufheulen ließen? So klingen N.Y.C. mit ihrem Debütalbum Built To Destroy (VÖ: 14.11.). Die Platte wurde von Tommy Bolan produziert und wird von Adrenalizing Media Network (Executive Producer) veröffentlicht. Aufgenommen wurde sie in den Deep End Music Studios (abgemischt von Kenny Meriedeth) und gemastert von Robert Vosgien (Los Angeles/USA). Auf dem Album ist außerdem der Grammy-Preisträger und Hollywood-Komponist Vince DiCola (Rocky IV, Transformers The Movie) mit einem Gastbeitrag vertreten. Built To Destroy ist heavy, laut, ziemlich angefressen – und hat definitiv nicht das Ziel, Freunde zu finden.

Gegründet von Sänger/Gitarrist Tommy Bolan, dem in Queens, NY geborenen und aufgewachsenen Sechs-Saiten-Shredder hinter Warlocks Platinum-Album Triumph & Agony, gehören zur Band auch die Metal-Legenden Stet Howland (W.A.S.P., Metal Church) an den Drums und Steve Unger (Metal Church) am Bass. Gemeinsam verkörpern sie den Sound von New York City – laut, unruhig, wütend und bereit, sich aus der Gosse zu erheben.

Mit der bahnbrechenden Single Heavy As Hell, liefern N.Y.C. eine atemberaubende Ode an ausverkaufte Konzerthallen und das Spielen auf der eigenen Bühne des Lebens mit all der Intensität, nach der wir uns alle sehnen. Die Single, die mehr Gitarren enthält als der Hobbyraum deines liebsten Nachbarn, ist genauso rau und aggressiv wie das dazugehörige Video.

“Ich wollte Songs schreiben, die für mich echt sind”, sagt Bolan, der jeden Track geschrieben, produziert und mit viel Herzblut versehen hat. “Mit unseren Songs können wir unsere Aggressionen rauslassen und gleichzeitig die Dämonen unseres Wahnsinns exorzieren. Ich bin der Typ an der New Yorker Straßenecke, der wegen allem rumschreit und diese Intensität spürt man auch bei unseren Live-Shows.”

Das Album ist ein echter klanglicher Wutanfall, die Feierlichkeiten vor dem Release laufen auf Hochtouren. Die Veröffentlichung von Bolans eigenen Gitarrensaiten (über Optima Strings) ist in vollem Gange, flankiert von – im wahrsten Sinne des Wortes – epischen und beeindruckenden Videos mit VFX-Veteran Walter Schulz (Emmy– & Oscar-Preisträger und Hollywood VFX Director). Schulz und das Team von Adrenalizing Media Network haben mit Unreal Engine und all ihren neuesten Technologien gearbeitet und keine Mühen gescheut, um bislang nie realisierte neue Anwendungsfälle aus den herausragenden Fähigkeiten der neuesten Gaming-Technologie herauszuholen. “Walter ist ein Meister seines Fachs und passt perfekt zu uns“, erklärt Bolan. “Die visuelle Welt, die er geschaffen hat, fängt die Intensität von N.Y.C. ein.“

Außerdem stehen spannende Werbeaktionen und Werbegeschenke von Schecter, Peavey, Morley, Optima Strings, Tascam, EHX, Gator und Levy’s an sowie die Veröffentlichung vom N.Y.C.-eigenen Wein & Wodka.

“Built To Destroy ist im Grunde der Wendepunkt für jeden, um all den Mist hinter sich lassen, der ihm in seinem Leben angetan wurde”, fügt Bolan hinzu. “All der Wahnsinn, die Lügen und die durch Dritte erzwungene Selbstaufopferung von Körper, Geist und Seele sollen nun umgedreht werden. Wie mein Song sagt: ‘I am Tired of Smiling’. All das hat mich zu der Mischung aus Mensch und Maschine gemacht, die ihr vor euch seht. Ich bin zurückgekehrt, um meine Dämonen freizulassen und die Einschränkung durch andere nicht länger zu tolerieren.”

Built To Destroy ist nicht nur ein Album. Es ist eine akustische 10-Tonnen-Atombombe, die auf deine Stereoanlage zusteuert – also anschnallen und festhalten!

Built To Destroy Tracklist:

1. Heavy As Hell

2. Twisted

3. United

4. Tired Of Smiling

5. Lyin Eyes

6. Lets Roll (40 Brave)

7. Central Park

8. Fight

9. Full Tilt

10. Highway To Nowhere

11. Gasoline

12. 244

13. Built To Destroy