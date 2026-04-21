Maledictus: unterzeichnen bei Fireflash Records und kündigen neue Single „Silentium“ an

Maledictus ist eine portugiesische Metal-Band, die in Lissabon gegründet wurde und erfahrene Musiker mit einer gemeinsamen Vision für düsteren, kraftvollen und atmosphärischen Heavy Metal vereint. Aufbauend auf aggressiven Riffs, eindringlichen Melodien und emotionalem Gesang verbindet die Band Elemente des modernen Heavy Metal mit dunklen und melodischen Einflüssen.

Nun freut sich die Band, ihren Vertragsabschluss mit Fireflash Records bekannt zu geben: „Seit wir damit begonnen haben, den Aufstieg von Maledictus vorzubereiten, wussten wir, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten wollten, die unsere Vision wirklich verstehen. Schon früh fühlte es sich richtig an, Markus Wosgien anzusprechen. Da wir bereits zuvor mit ihm zusammengearbeitet hatten, vertrauten wir auf seine Erfahrung, seine Perspektive und das Vertrauen, das wir im Laufe der Zeit aufgebaut hatten. Wir sind stolz darauf, dieses neue Kapitel zusammen mit Fireflash Records einzuläuten. Diese Partnerschaft stellt einen großen Schritt nach vorne dar, der auf gemeinsamen Zielen und einer klaren Vision für die Zukunft basiert. Mit diesem gemeinsamen Vorhaben glauben wir fest daran, den besten Partner für unsere musikalische Zukunft gefunden zu haben“, kommentiert die Band.

Markus Wosgien von Fireflash Records fügt hinzu: „Damals, als wir Atomic Fire Records gründeten, waren Seventh Storm einer unserer ersten Neuzugänge. Ihr Debütalbum Maledictus war herausragend, ein wahres und einzigartiges Juwel im Dark-Metal-Genre. Die Band hatte einige ganz große Hymnen komponiert und einen Sänger, mit einer der intensivsten und unglaublichsten Stimmen, in ihren Reihen. Rez verkörpert das, was ich einen echten Rockstar nenne, der das, was er singt, lebt und atmet. Leider löste sich die Bandbesetzung nach der Veröffentlichung auf, aber vier der Mitglieder gründeten eine neue Band und machten unter dem Namen Maledictus weiter. Nachdem ich die ersten neuen Tracks gehört hatte, war dieses überwältigende Gefühl wieder da, und ich bin mehr als glücklich, dass wir unsere Zusammenarbeit unter ihrer neuen Flagge fortsetzen können. Erwartet nichts Geringeres als ein echtes Meisterwerk!“

Nächsten Freitag, am 24. April, veröffentlichen Maledictus ihre neue Single Silentium.

Maledictus sind:

Rez — Gesang

Ben Stockwell — Gitarre

Josh Riot — Gitarre

Butch Cid — Bass

Peter Crushes — Schlagzeug