Keops: veröffentlichen erste Single „Unconscious Mind“ aus ihrem für den 25.03.2022 angekündigten Album „Road To Perdition“

Mit Unconscious Mind legen die Jungs ein ordentliches Brett hin. Der Song ist kryptisch, was ihn umso interessanter macht. Geht es darum, dass nichts so ist, wie es zu sein scheint? Geht es um Rebellion? Oder geht es darum, hinter die eigene Fassade zu blicken und sich die eigenen Fehler und Schattenseiten vor Augen zu führen? Fragen über Fragen und nur einen Weg es herauszufinden. Hört euch diesen Song an!

Umspielt werden diese großartigen Lyrics von fesselnden Drums, raffiniert ausgearbeiteten Gitarren-Soli und dem unglaublich starken Gesang von Frontman Zvone.

Mit 7-saitigen Gitarren, einem 5-Saiter-Bass und einem Gesangsspektrum von mehr als 3 Oktaven werden Freunde von z. B. Alter Bridge, Tremonti und Mastodon ihre wahre Freude an dem aktuellen Keops-Sound haben. Gitarrist Bruno ist seit seiner Teenagerzeit ein großer Iron Maiden-Fan. Ihm gefiel das Cover ihres Albums Powerslave (welches eine Pyramide zeigt) so gut, dass der seine eigene Band in Anlehnung an dieses Meisterwerk Keops nannte und deren Logo mit einem ägyptischen Zeichen versah.

Holt die Pommesgabeln raus und macht euch bereit zum Headbangen!

Bestellt das Album Road To Perdition hier vor: https://nocut.shop/de/nocut_bands/keops

Line-Up:

Bruno Micetic – Guitar

Branimir Habek – Guitar

Zoran Ernoic – Bassguitar

Zvonimir Špacapan – Vocal

Adam Miler – Drums

https://www.keops-band.com/

https://www.facebook.com/keopsband