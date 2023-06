Godthrymm: kündigen ihr neues Album an und veröffentlichen die erste Single

Nach dem von der Kritik hochgelobten letzten Album Reflections erscheint am 18. August Distortions, das zweite Album der britischen Epic Doom-Metaller Godthrymm, das über Profound Lore Records veröffentlicht wird.

Das Quartett aus Halifax, bestehend aus Hamish Glencross (Gitarre/Gesang), Catherine Glencross (Keyboards/Gesang), „Sasquatch“ Bob Crolla (Bass) und Shaun „Winter“ Taylor-Steels (Schlagzeug), dessen Mitglieder früher bei Größen wie My Dying Bride, Anathema, Vallenfyre und Solstice aktiv waren, erweitert auf dem neuen Album elegant seinen Sound und seine Vision.

Distortions ist der zweite Teil von Glencross‚ Visions-Trilogie, und während seiner sieben Tracks umfassenden, einstündigen Ausdehnung taucht Godthrymms zweites Werk noch tiefer in den verzweifelten Marsch der post-pandemischen Singles Chasm und In Perpetuum der Band ein, wobei letztere 2022 exklusiv auf der Decibel Magazine’s Decibel Flexi Series veröffentlicht wurde.

„Ich wollte unbedingt ein vielschichtigeres und komplexeres Arrangement im Sound schaffen“, sagt Hamish Glencross von Godthrymm. „Ich habe die Kontraste bis zum Äußersten gesteigert – das Licht leuchtet heller, und die dunklen Tiefen sind riesige Gräben. Es gibt viel mehr Harmonie und Melancholie, aber auch einige knüppelharte Riffs. Wir wollten eine totale Progression in der Produktion und mehr Klasse und Klarheit im Sound, im Gegensatz zu Reflections, das ziemlich dicht werden konnte.“

Bei einem Album, das sich textlich um Trauer, Verlust, Bedauern, Entschlossenheit und Liebe dreht, ist es schwer, sich etwas unerklärlich Schweres und dennoch bemerkenswert Schönes vorzustellen. Der Produzent Andy Hawkins (Hark, Grave Lines) war der perfekte Mann für diese Aufgabe, wie Glencross verrät:

„Ich wollte, dass die Produktion zu der Sorgfalt und Aufmerksamkeit passt, die in das Schreiben der Musik gesteckt wurde, und ich denke, dass wir das mit Andy erreicht haben. Die Gitarrensounds sind mehr vom Verstärker als vom Pedal angetrieben. Es klingt gleichzeitig riesig, aber es ist auch viel Platz vorhanden. Nichts kämpft um den Platz, was meiner Meinung nach beim letzten Album passiert ist, das ein bisschen zu dicht wurde. Dieses Album hat sowohl Klarheit als auch Gewicht. Ich war unglaublich erstaunt über das Engagement und die harte Arbeit von allen, die so wunderbare Leistungen abgeliefert haben. Ich habe unglaubliches Glück, mit so wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten.“

Distortions – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. As Titans

2. Devils

3. Echoes

4. Obsess And Regress

5. Unseen, Unheard (Feat. Scoot Gladok)

6. Follow Me (Feat. Aaron Stainthorpe)

7. Pictures Remain

Für eine Band, die 2017 gegründet wurde, sind Godthrymm auf einem beeindruckenden Weg. Sie haben nicht nur bewiesen, dass sie ein beeindruckender Live-Act sind – Einladungen zum Bloodstock Open Air, In Flammen Open Air und Tomorrow’s Ghost Festival sind nur der Anfang – sondern der produktive Output der Gruppe von drei EPs, zwei Singles und zwei Full-Length-Alben haben England auch als Epizentrum für hochwertigen, episch klingenden Doom Metal neu positioniert.

„Ich hoffe, wir entwickeln uns weiter und machen Fortschritte“, sagt Glencross. „Der Sound ist (auf Distortions) entschieden kompletter als bei den vorherigen Inkarnationen, die ziemlich primitiv waren. Ich hoffe, dass die Leute sich mit der Leidenschaft und Liebe, die wir hineingesteckt haben, identifizieren. Die Themen sind universell und ewig. Ich bin jedes Mal sehr dankbar und gerührt, wenn jemand unsere Arbeit zu schätzen weiß.“

Hört euch die erste Single des Albums, Echoes, hier an:

Holt euch den Song auf allen digitalen Plattformen hier: https://linktr.ee/godthrymm

Distortions wurde zwischen The Nave Music Studio, Sasquatch Music Studio und The Glencross Residence zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr 2022 aufgenommen. Gemischt von Andy Hawkins (Hark, Grave Lines). Produziert von Andy Hawkins und Hamish Glencross. Das Album wurde von Mark Midgley (Doom, Hellkrusher) bei Northern Mastering Company gemastert. Das Artwork stammt von Andy Green (My Dying Bride).

Distortions erscheint am 18. August auf Profound Lore Records und kann ab sofort hier vorbestellt werden.

Godthrymm sind:

Hamish Glencross – Gitarren/Gesang

Catherine Glencross – Keyboards/Gesang

„Sasquatch“ Bob Crolla – Bass

Shaun „Winter“ Taylor-Steels – Schlagzeug

Al Kotwal – Live-Gitarre

Godthrymm – online:

http://godthrymm.com

https://www.facebook.com/godthrymm/

https://www.instagram.com/Godthrymm/