Of Virtue: veröffentlichen neue Single „Cut Me Open“ vom kommenden Album „Omen“

Am 19. Juni haben Of Virtue mit Cut Me Open den nächsten Banger aus ihrem kommenden Album veröffentlicht!

Mit Omen stellen sie ihr bisher ehrgeizigstes und tief empfundenes Projekt vor. Dieses Album repräsentiert eine Reise des künstlerischen Wachstums, des Experimentierens und der Gewissenserforschung. Dieses brandneue Album, das die Sinner-EP und insgesamt acht zusätzliche Tracks enthält, ist eine Mischung aus schweren Hymnen und heftigen Balladen.

Omen erscheint am 29. September und wird in limitierter Auflage als Vinyl und CD sowie als einzigartiges Merch im Arising Empire Online Shop, Impericon & Band Shop erhältlich sein.

Jetzt Omen vorbestellen.

https://arisingempire.com/ofvirtue

„Drei Jahre in der Mache und gefühlt das bedeutendste in unserer bisherigen Zeitlinie, war dieses Album in vielerlei Hinsicht das schwierigste in der Entstehung und eine der emotionalsten Erfahrungen für uns. Wir hoffen, dass es euch durch die Zeit eurer Not hilft, so wie es uns geholfen hat.“

Support-Termine im September:

Kingstar presents:

Being As An Ocean

Swallowed By The Earth Tour

Special Guests: Of Virtue, Senna

25.08. DE Nürnberg Hirsch

26.08. DE Bad Dürkheim Falll Fortress

27.08. DE Oberhausen Kulttempel

28.08. DE Berlin Hole 44

29.08. DK Copenhagen Stengade

30.08. SE Gothenburg Musikens Hus

31.08. DE Hamburg Logo

01.09. DE Obererbach Pell MelllFestival *w/o Senna

02.09. NL Utrecht Tivoli Pandora

03.09. FR Paris Petit Bain

05.09. UK Southampton The Loft

06.09. UK Leicester O2 Academy2

07.09. UK Sheffield Studio

08.09.23 UK London The Dome

09.09. UK Torquay Burn It Down Festival *w/o Of Virtue, Senna

10.09.23 UK Swansea Sin City

12.09. DE Saarbrücken Kleiner Club Garage

13.09. DE München Backstage

14.09. IT Milan Legend Club

15.09. CH Langenthal Old Capitol

16.09. DE Stuttgart Im Wizemann

Mehr Infos zum kommenden Album Omen sowie weitere Tourdaten für 2023 findet ihr hier:

Of Virtue sind:

Tyler Ennis | Gesang

Damon Tate | Gitarre & Gesang

Michael Valadez | Gitarre

Ryan Trinh | Schlagzeug

Of Virtue online:

https://www.instagram.com/ofvirtue

https://www.facebook.com/ofvirtue