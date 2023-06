Sacred Reich: kündigen europäische Co-Headline-Tour mit Death Angel an

Sacred Reich haben ihre Rückkehr nach Europa im Herbst zusammen mit ihren langjährigen Freunden Death Angel angekündigt! Unterstützung kommt von Angelus Apatrida.

Phil Rind kommentiert: „Wir freuen uns sehr auf diese mörderische Old School Tour mit Death Angel! Ich denke, die Fans werden eine großartige Zeit mit zwei Headliner-Sets mit OG-Thrash haben! Ich denke, Death Angel ist eine der besten Live-Bands überhaupt. Zusammen mit den Special Guests Angelus Apatrida wird es eine fantastische Nacht voller Headbanging, Stagediving und Pits werden. Wir sehen uns dort!“

Peace,

Phil

Night Of The Living Thrash

Europatour 2023

Sacred Reich

+ Death Angel

+ Angelus Apatrida

27.10.23 – Antwerpen (BE) – Zappa

28.10.23 – Bochum (DE) – Turock Fest

29.10.23 – Drachten (NL) – Iduna

31.10.23 – Nilvange (FR) – Le Gueulard Plus

01.11.23 – Paris (FR) – Petit Bain

02.11.23 – Aarau (CH) – Kiff

03.11.23 – Monthey (CH) – Pont Rouge

04.11.23 – Kassel (DE) – Philipp Scheidemann Haus

06.11.23 – Munich (DE) – Backstage

07.11.23 – Ljubljana (SI) – Cvetlicarna

08.11.23 – Vienna (AT) – Szene

09.11.23 – Aschaffenburg (DE) – Colos-Saal

10.11.23 – Burglengenfeld (DE) – VAZ

11.11.23 – Karlsruhe (DE) – Substage

12.11.23 – Saarbrücken (DE) – Garage

14.11.23 – Hamburg (DE) – Logo

15.11.23 – Siegburg (DE) – Kubana

16.11.23 – Haarlem (NL) – Patronaat

17.11.23 – Osnabrück (DE) – Bastard Club*

18.11.23 – Eindhoven (NL) – Helldorado

Im Jahr 2019 veröffentlichten Sacred Reich ihr erstes Album seit dreiundzwanzig Jahren: Awakening. Awakening zeigt alles, was ein Fan von der Band aus Phoenix, Arizona, erwarten und erhoffen würde, und ist eine zeitlose Sammlung aus rasantem Thrash, erdrückenden Grooves, akribischen Soli und sozial bewussten Texten. Die Rückkehr von Dave McClain, der von 1991 bis 1997 am Schlagzeug saß, und die Hinzunahme des zweiundzwanzigjährigen Gitarristen Joey Radziwill neben den ursprünglichen Mitgliedern, Gitarrist Wiley Arnett und Sänger/Bassist Phil Rind, sind integrale Bestandteile der Platte. Awakening wurde von Arthur Rizk (Power Trip, Cavalera Conspiracy) produziert, von John Aquilino aufgenommen und von Maor Appelbaum (Faith No More, Halford, Armored Saint) gemastert.

Um Awakening zu hören und zu kaufen, besucht bitte: metalblade.com/sacredreich

