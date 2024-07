Sacred Reich: veröffentlichen „Heal“ als Re-issue auf CD und Vinyl

Die Arizona Thrasher haben angekündigt, dass sie das versteckte Juwel Heal aus ihrer reichen Geschichte am 26. Juli auf CD und Vinyl in Europa neu auflegen werden!

Heal ist das vierte Studioalbum der Thrash-Metal-Legenden, das ursprünglich 1996 über Metal Blade Records veröffentlicht und von Bill Metoyer produziert, produziert und gemischt wurde.

„We are happy to re-issue the Heal record. It has some heavy tunes and I think was a bit overlooked at the time. You be the judge. Turn it up and play it loud“, kommentiert Sacred Reich-Bassist/Sänger Phil Rind.

CD und Vinyl enthalten den Bonustrack Beef Bologna (Fear-Cover, ursprünglich als Bonustrack auf der japanischen Version von 1996 veröffentlicht). Das CD-Digipak enthält ein 12-seitiges Booklet. Vinyl ist in 180g schwarz, hellrot-orange marmoriert, transparent stahlblau marmoriert, klar rot und gelb gesprenkelt erhältlich. Das Vinyl wurde von Patrick W. Engel bei Temple Of Disharmony gemastert.

Heal – Tracklisting:

CD

1. Blue Suit, Brown Shirt

2. Heal

3. Break Through

4. Low

5. Don’t

6. Jason’s Idea

7. Ask Ed

8. Who Do You Want To Be?

9. Seen Through My Eyes

10. I Don’t Care

11. The Power Of The Written Word

12. Beef Bologna (Bonustrack)

Vinyl

A-Seite:

1. Blue Suit, Brown Shirt

2. Heal

3. Break Through

4. Low

5. Don’t

B-Seite:

6. Jason’s Idea

7. Ask Ed

8. Who Do You Want To Be?

9. Seen Through My Eyes

10. I Don’t Care

11. The Power Of The Written Word

12. Beef Bologna (Bonustrack)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Bestellt euer Exemplar jetzt unter: eu.kingsroadmerch.com/metal-blade

Im Jahr 2019 veröffentlichten Sacred Reich ihr erstes Album seit dreiundzwanzig Jahren: Awakening. Awakening zeigt alles, was ein Fan von der Band aus Phoenix, Arizona, erwarten und erhoffen würde, und ist eine zeitlose Sammlung aus rasantem Thrash, erdrückenden Grooves, akribischen Soli und sozial bewussten Texten. Die Rückkehr von Dave McClain, der von 1991 bis 1997 am Schlagzeug saß, und die Hinzunahme des zweiundzwanzigjährigen Gitarristen Joey Radziwill neben den ursprünglichen Mitgliedern, Gitarrist Wiley Arnett und Sänger/Bassist Phil Rind, sind integrale Bestandteile der Platte. Awakening wurde von Arthur Rizk (Power Trip, Cavalera Conspiracy) produziert, von John Aquilino aufgenommen und von Maor Appelbaum (Faith No More, Halford, Armored Saint) gemastert.

Bei Awakening reinhören und kaufen: metalblade.com/sacredreich

Heal – Besetzung:

Phil Rind – Bass und Gesang

Wiley Arnett – Leadgitarre

Jason Rainey – Rhythmusgitarre

Dave McClain – Schlagzeug

Sacred Reich online:

https://www.facebook.com/sacredreichofficial

https://www.instagram.com/sacredreichofficial