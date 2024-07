Caleb Hyles: veröffentlicht neue Single „Unparalyzed“ feat. Trevor McNevan & Thousand Foot Krutch

Der in Texas geborene Künstler Caleb Hyles hat den Song Unparalyzed veröffentlicht, die fünfte Veröffentlichung von Calebs Debütalbum bei Judge & Jury Records, mit Trevor McNevan und seiner Band Thousand Foot Krutch!

Streamt oder ladet den Track auf den wichtigsten digitalen Plattformen (erscheint am 12. Juli) herunter und seht euch den Teaser des Videos hier an:

Streaming/Download: https://ffm.to/unparalyzed

Unparalyzed wurde von Hyles zusammen mit Trevor McNevan, Dustin Bates (Starset) und Cody Quistad (Wage War) geschrieben und von einem Trio renommierter Hit-Produzenten meisterhaft aufgenommen: Howard Benson (Skillet, Flyleaf, Seether, Daughtry), Joe Rickard (Breaking Benjamin, RED, Theory Of A Deadman) und Neil Sanderson (Three Days Grace).

„Ich glaube, jeder kennt Momente oder Phasen im Leben, in denen man sich ‚festgefahren‘ fühlt. Zurückgehalten zu werden oder sich zu lange festgefahren zu fühlen, kann lähmend wirken“, bemerkt McNevan. „Ich habe Zeiten erlebt, in denen ich mich so gefühlt habe, und in dem Moment habe ich alles dafür gegeben, mich ‚nicht gelähmt‘ zu fühlen. Die Erkenntnis, dass wir nicht allein sind und für viel mehr geschaffen wurden, ist verletzlich und doch befreiend.“

Caleb Hyles sorgte erstmals für Aufsehen, als er 2014 sein Cover von Let It Go auf YouTube veröffentlichte. Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt waren von seinen fesselnden und theatralischen Coverversionen von Disney-, Broadway-, Anime- und Pop-Rock-Hits verzaubert. Auf YouTube kamen Calebs enorme Talente und seine herzliche, ansteckende Persönlichkeit bei jedem Cover zum Vorschein, und die Fans verliebten sich schnell. Im Laufe der Jahre, in denen er sich voll und ganz seiner Arbeit widmete und spannende, vielfältige Inhalte für seine Fans erstellte, hat Caleb eine enge Fangemeinde aufgebaut, die aus mehr als 1,5 Millionen YouTube-Abonnenten und über eine Million monatlichen Spotify-Hörern besteht. Fans sind gespannt auf Calebs überlebensgroße Stimme, die ihre Lieblingslieder aufgreift und ihnen neues Leben einhaucht. Und nicht nur die Fans bemerken Calebs enorme Talente. Fernsehsendungen und Videoserien wie RWBY und Nintendo Minute haben Caleb aufgefordert, für sie zu singen. Da die Dynamik so hoch wie nie zuvor war, wollte Caleb den nächsten Schritt seiner Reise in Angriff nehmen – dieses Mal konzentrierte er sich neben Howard Benson und Neil Sanderson (Judge & Jury) auf Originalmusik.

Trevor McNevan / Thousand Foot Krutch

Thousand Foot Krutch (oft abgekürzt TFK) ist eine kanadische christliche Rockband, die 1995 in Peterborough, Ontario, gegründet wurde. Die Band hat zehn Studioalben, zwei Livealben und drei Remix-Alben veröffentlicht. Die Kernmitglieder sind Gründungsmitglied Trevor McNevan (Gesang, Gitarre), Steve Augustine (Schlagzeug) und Joel Bruyere (Bass, Hintergrundgesang). Seit ihrer Gründung haben Thousand Foot Krutch über 1,1 Millionen Alben verkauft und erreichte zweimal Platz 1 der Billboard Hard Rock Albums Charts. Ihr 2016er Album Exhale debütierte auf Platz 1 der Billboard Top Christian Albums Charts sowie auf Platz 34 der Billboard 200 Charts.

Judge & Jury

Judge & Jury ist ein Künstler-/Produktionsteam, das von dem mehrfach mit Platin ausgezeichneten Plattenproduzenten Howard Benson und Neil Sanderson von Three Days Grace gegründet wurde. Howard und Neil begannen ihre kreative Zusammenarbeit, als Howard One-X mit Three Days Grace produzierte – sein erstes von mehreren Alben mit der Band. Durch die Kombination von Howards Produktion und Neils Songwriting haben sie jetzt die meisten Nummer-1-Hits im Mainstream-Rockradio aller Zeiten.

