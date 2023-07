Caleb Hyles: veröffentlicht die Single „Darkness Before The Dawn“ für alle, die gegen Dämonen kämpfen

Der texanische Künstler Caleb Hyles freut sich, die Single Darkness Before The Dawn mit alten und neuen Fans zu teilen. Der am 21. April über Judge & Jury Records veröffentlichte Titel enthält Gastsänger von Lacey Sturm, der Gründerin und Leadsängerin der Rockband Flyleaf. Es ist nicht nur ein Lied darüber, das Licht am Ende des Tunnels zu finden, sondern vor allem darum, wenn man noch von Dunkelheit umgeben ist und das Licht in seinem Leben noch nicht sichtbar ist.

Caleb Hyles äußerte sich zu dem Lied:

“Am dunkelsten ist es vor der Dämmerung. Dieses Gefühl haben wir alle schon einmal gehört. Im besten Fall ist es als Ermutigung gedacht. Weiter vorankommen, weitermachen. Aber was ist, wenn wir in der Dunkelheit sind? Spielt dieser Spruch überhaupt eine Rolle? Ist das nur ein leeres Versprechen? Wie marschiere ich einer versprochenen Morgendämmerung entgegen, die ich nicht sehen kann? Dies ist eine Hymne für alle, die noch im Dunkeln sind. Diejenigen, die in Schmerz, Angst, Scham, Verwirrung und Kampf gehüllt sind. Wir wissen, dass die Morgendämmerung kommen wird, aber darüber sollten wir vorerst nicht nachdenken. Stellen wir uns dem, was vor uns liegt. Lassen Sie uns die Veränderung annehmen. Stellen wir uns den Dämonen. Lass uns kämpfen. Lasst uns in der Dunkelheit vor der Morgendämmerung weitermachen.”

Darkness Before The Dawn ist die dritte Single aus Calebs kommendem Debütalbum bei Judge & Jury Records, das im Herbst 2023 erscheinen soll. Der Künstler hat einen YouTube-Kanal mit über 1,5 Millionen Abonnenten, auf dem er Songs aus Broadway-Musicals interpretiert, Disney und Anime hauchen ihr neues Leben ein.

Zu Caleb gesellt sich auf der Single Lacey Sturm, die Mitbegründerin und Leadsängerin der Rockband Flyleaf. Howard Benson produzierte Mitte der späten 2000er Jahre mehrere Alben für Flyleaf (Flyleaf, Memento Mori, New Horizons), zusammen mit ihren drei größten Songs All Around Me, I’m So Sick und Fully Alive, die auf ihrem selbstbetitelten Debütalbum zu hören waren. Die Band trennte sich 2012, doch Ende 2022 gab die Band bekannt, dass sie kurz nach der Veröffentlichung der Single Darkness Before The Dawn einige gemeinsame Shows spielen würden.

Judge & Jury Records ist ein unabhängiges Plattenlabel mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, das 2019 vom mehrfach mit Platin ausgezeichneten Plattenproduzenten Howard Benson und Neil Sanderson von Three Days Grace gegründet wurde. Im Laufe seiner Karriere hat Mitbegründer Howard Benson über 60 Millionen Alben verkauft und mehr als 25 Milliarden Streams gesammelt, indem er für Künstler wie My Chemical Romance, P.O.D., Skillet, Three Days Grace, Seether, Daughtry, Kelly Clarkson und viele mehr produziert hat. Neil Sanderson, Mitbegründer von Judge & Jury Records, hat selbst als Songwriter und Mitbegründer von Three Days Grace ähnliche Erfolge erzielt. Mit über 10 Millionen verkauften Alben und 22 Nummer-1-Songs im Rockradio hat er sich zuletzt als Loudwire-Künstler Nr. 1 des Jahres 2022 etabliert. Howard und Neil begannen ihre kreative Zusammenarbeit, als Howard One-X mit Three Days Grace produzierte – sein erstes von mehreren Alben mit der Band. Mit der Kombination aus Howards Produktion und Neils Songwriting haben sie nun die meisten Nummer-1-Songs im Mainstream-Rockradio in der Geschichte.

Darkness Before The Dawn wird von Caleb Hyles, Lacey Sturm, Judge & Jury Records aufgeführt. Geschrieben von Caleb Hyles, Jonathan Young, Lacey Sturm (40/40/20). Produziert von Howard Benson, Neil Sanderson, Jonathan Young. Mischtechniker: Joe Rickard. Entwickelt von Mike Plotnikoff. Herausgegeben von Paul DeCarli. Mastering von Niels Nielsen. Schlagzeug von Jonathan Young, Gitarre/Bass von JR Bareis, Gesang von Caleb Hyles und Lacey Sturm. Streicher von Jonathan Young und Mark Kouznetsov.

Caleb Hyles online:

Website

Instagram