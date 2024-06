Caleb Hyles: veröffentlicht eine neu elektrifizierte Version der Single „Dark Before The Dawn!“ feat. Wolves At The Gate und Lacey Sturm

Der in Texas geborene Künstler Caleb Hyles hat Darkness Before The Dawn! veröffentlicht, eine neue, kraftvolle Version seines beliebten Songs, der über 3 Millionen Streams auf Spotify und fast 2,5 Millionen Aufrufe auf YouTube erreichte. Die neue Version, die am 31. Mai über Judge & Jury Records veröffentlicht wurde, enthält die mächtige Post-Hardcore-Band Wolves At The Gate und Lacey Sturm von Flyleaf.

“Ich freue mich so sehr, dass Wolves At The Gate mit Lacey Sturm von Flyleaf und mir die Bühne für unsere neueste, explosive Zusammenarbeit auf unserer vorherigen Veröffentlichung Darkness Before The Dawn zum Beben bringen. Der Remix Darkness Before The Dawn! ist ein klangliches Kraftpaket, das dem Original mehr Energie verleiht, und es ist eine Hymne für diejenigen, die sich in den Schatten verschanzt haben. Aus den Tiefen von Schmerz, Angst und Unsicherheit beschwören wir einen neuen Sturm von Heavy-Metal-Intensität. Umarme das Chaos, stelle dich den Dämonen und reite auf dem wütenden Sturm der Dunkelheit vor der Morgendämmerung!” – Caleb Hyles

Caleb Hyles sorgte erstmals für Aufsehen, als er 2014 sein Cover von Let It Go auf YouTube veröffentlichte. Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt waren von seinen fesselnden und theatralischen Coverversionen von Disney-, Broadway-, Anime- und Pop-Rock-Hits verzaubert. Auf YouTube kamen Calebs enorme Talente und seine herzliche, ansteckende Persönlichkeit bei jedem Cover zum Vorschein, und die Fans verliebten sich schnell. Im Laufe der Jahre, in denen er sich voll und ganz seiner Arbeit widmete und spannende, vielfältige Inhalte für seine Fans erstellte, hat Caleb eine enge Fangemeinde aufgebaut, die aus mehr als 1,5 Millionen YouTube-Abonnenten und über 1 Million monatlichen Spotify-Hörern besteht. Fans sind gespannt auf Calebs überlebensgroße Stimme, die ihre Lieblingslieder aufgreift und ihnen neues Leben einhaucht. Und nicht nur die Fans bemerken Calebs enorme Talente. Fernsehsendungen und Videoserien wie RWBY und Nintendo Minute haben Caleb aufgefordert, für sie zu singen. Da die Dynamik so hoch wie nie zuvor war, wollte Caleb den nächsten Schritt seiner Reise in Angriff nehmen – dieses Mal konzentrierte er sich neben Howard Benson und Neil Sanderson (Judge & Jury) auf Originalmusik.

Wolves At The Gate lassen sich nicht durch Genrekonventionen einschränken und sind entschlossen, mit jedem neuen Album die Messlatte höher zu legen. Sie liefern Musik und eine Botschaft mit einem festen Bekenntnis zu Leidenschaft und Authentizität. Die Post-Hardcore-Gruppe aus dem Mittleren Westen sucht unermüdlich nach dem Licht in scheinbar überwältigender Dunkelheit und balanciert schwebende Melodien mit unerbittlichem Metal und emotionaler Schwere.

Lacey Sturm wurde Anfang der 2000er Jahre mit der Hardrock-Band Flyleaf berühmt. Ihre unverwechselbare Stimme und ihre schaurigen Schreie verhalfen Flyleaf mit den Hardrock-Hits I’m So Sick und All Around Me zu Multi-Platin-Erfolgen. In den letzten Jahren trat sie als Solokünstlerin wieder auf und hatte mehrere Gastauftritte, darunter Heavy Prey auf dem Underworld-Soundtrack, Breaking Free von Skillet und Dear Agony von Breaking Benjamin. 2015 kehrte Sturm zu ihren Hardrock-Wurzeln zurück und nahm ihre Debüt-LP auf.

Darkness Before The Dawn! wird gesungen von Caleb Hyles, Lacey Sturm, Wolves At The Gate, Judge & Jury. Geschrieben von Caleb Hyles, Jonathan Young, Lacey Sturm. Produziert von Howard Benson, Joe Rickard, Steve Cobucci. Programmierung von Jay Wud, Joe Rickard. Mixingtechniker: Joe Rickard. Digital Editing von Paul DeCarli. Mastering-Techniker: Joe Rickard. Schlagzeug von Lester Estelle. Gitarre: Joey Alarcon, Steve Cobucci. Gesang: Caleb Hyles, Lacey Sturm, Jonathan Young, Steve Cobucci, Nick Detty.

