Time For Metal, Unchained Horizon und das Rock Am Waldstadion gratulieren Uwe aus Ganderkesee zu zwei Tickets für das Rock Am Waldstadion 2024 am 15.06.2024 in Hude.

Bands: Beast In The Basement, Below Zero, Forty37, Rising Insane, Unchained Horizon

Datum: 15.06.2024

Ort: Am Stadion 2, Hude

Tickets: https://login.vr-ticket.de/kulturverein-hude/rock-oa/