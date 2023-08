Thousand Foot Krutch: kündigen neues Album an und veröffentlichen die Single „War Of Change“ mit Adelitas Way

Die in Kanada ansässigen christlichen Rockstars Thousand Foot Krutch freuen sich, nach sechs Jahren ihr Comeback anzukündigen, und das mit Stil! Die Band wird in Kürze The End Is Where We Begin: Reignited veröffentlichen, einschließlich neu aufgenommener Auftritte, die mit den Originaltiteln der äußerst erfolgreichen unabhängigen Aufnahme der Band, The End Is Where We Begin, gemorpht wurden. Die erste Single des Projekts ist War Of Change mit den in Las Vegas ansässigen Rockern Adelitas Way.

Seht euch das Lyric-Video zu War Of Change hier an!

„Erstellen The End Is Where We Begin war ein besonderer und entscheidender Moment, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen wird“, sagt Trevor McNevan, Gründer, Sänger und Songwriter von Thousand Foot Krutch. „Es war eine Zeit großer Glaubensschritte, des Vertrauens in unsere Herzen und des Verlassens aller Sicherheiten eines Plattenlabels. Das Album wurde durch ein Feuer geschmiedet und schuf auf neue Weise eine besondere Beziehung zu unserem Publikum. Das Publikum kam nicht nur vorbei, sondern ging auch mit uns. Ich werde es nie vergessen.“

„The End Is Where We Begin war unsere erste unabhängige Veröffentlichung. Ein Vertrauensvorschuss. Eines, das wir mit unseren Fans, Freunden und unserem neuen Team in Angriff genommen haben“, erinnert sich der Bassist Joel Bruyere. „Wir konnten genau das schaffen, was wir wollten, wie wir es wollten, und ich blicke mit demselben Bauchgefühl darauf zurück wie damals. Trev hat einige unglaubliche Geschichten erzählt, die auf die roheste und ehrlichste Art und Weise erzählt wurden. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute die neue Interpretation dieser besonderen Lieder hören.“

„Ich liebe Thousand Foot Krutch sehr“, sagt Rick DeJesus, Leadsänger und Songwriter von Adelitas Way. „Trevor bringt so viel Emotion und Energie in War Of Change ein, dass es mich begeistert hat, es mit ihm zu singen. Ich hoffe, dass wir eines Tages auf der Bühne rocken können!“

„Es war ein reibungsloser und unterhaltsamer Tag, War Of Change mit Joel aufzunehmen“, fügt DeJesus hinzu. „Er hat bei der Aufnahme großartige Arbeit geleistet und ich liebe seinen Mix! Das Lied hat eine positive Botschaft von Stärke und Veränderung zum Besseren. Seine Botschaft ist heute relevanter denn je.“

The End Is Where We Begin: Reignited sieht die Zusammenarbeit mehrerer vorgestellter Künstler vor und die neue Musik wird in den kommenden Monaten enthüllt. Es ist außerdem das erste Projekt von TFK zusammen mit der in Nashville ansässigen Endurance Music Group, die für ihre Arbeit mit unabhängigen Rock- und Country-Künstlern und Songwritern bekannt ist.

The End Is Where We Begin wurde von SiriusXM Octane in die engere Auswahl für das „epische Album des Jahres“ aufgenommen und war das Billboard-Hardrock-Album Nr. 1, das sich verkaufte. Im Jahr 2021 erhielt das Album zwei RIAA Gold® Single-Zertifizierungen, unter anderem für die Single War Of Change. Dieser Titel landete auch auf Platz 1 sowohl bei Octane Big-Uns Countdown als auch bei Christian Radio und wurde außerdem zum ersten unabhängigen Video der Band, das inzwischen allein auf YouTube 68 Millionen Aufrufe erhalten hat.

War Of Change ist ab sofort weltweit bei Endurance Music Group und The Fuel Music über Digital- und Streaming-Anbieter erhältlich: https://slinky.to/WarOfChangeTFK

